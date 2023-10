Gasly culpa de sus límites de pista a un problema del motor Renault

El piloto transalpino recibió tres penalizaciones de cinco segundos por exceder los límites de pista durante el Gran Premio de Qatar. La primera la cumplió en una parada en boxes, mientras que las otras dos se sumaron a su tiempo final de carrera, lo que le hizo caer a la 12ª plaza, fuera de las posiciones de puntos.

"No ha sido un buen día", dijo el francés al ser preguntado por Motorsport.com sobre su carrera. "He cometido demasiados errores con los límites de la pista y eso me costó 15 segundos".

"Así que sólo puedo estar decepcionado conmigo mismo, porque obviamente estamos hablando de unos centímetros, que no es nada, pero pagué un alto precio por ello y acabé fuera de los puntos. Así que tengo que aprender de esto".

"En general, ha sido un día duro. Hice una buena salida, pero me fui por el exterior y tuve que reducir la velocidad por el incidente de los Mercedes, así que perdí otras dos posiciones".

"Y después, durante toda la carrera tuvimos problemas con la gestión de la energía, lo que hizo que perdiese velocidad en recta. Intenté compensarlo y tomé demasiados riesgos. No ha sido un buen día", añadió el piloto de Fórmula 1.

Gasly también reconoció que uno de los problemas fue que las advertencias sobre los límites de la pista llegaron demasiado tarde por parte de la FIA, a través de su ingeniero.

"Fue la historia de toda la carrera. No tengo excusas porque es lo mismo para todos y está claro que infringí la norma demasiadas veces".

"No sé cuántos límites de pista ha habido en toda la carrera, pero siempre estábamos dos pasos por detrás de lo que está pasando, creo que no ha sido un día fácil para nosotros", dijo.

Al igual que otros pilotos, Gasly explicó que la carrera había sido dura físicamente, algo que no ayudó en ese sentido: "Ha sido la carrera más dura del año. Estaba claro que hacía muchísimo calor en el coche, y que era un gran reto físico. Sabía que sería así".

"Sé que estoy entrenando muy duro y que tengo una de las mejores condiciones físicas del paddock. Así que suelo aceptar estas condiciones. Y sé que es un reto para todos, pero hoy no he hecho un trabajo lo suficientemente bueno y necesito aprender de esto de los límites de la pista".

Mientras tanto, el compañero de equipo de Gasly, Esteban Ocon, que ya había sido perjudicado por las penalizaciones de los límites de pista en el polémico GP de Austria, dice que trabajó mucho para evitar que eso se repitiera y terminó séptimo.

"Tuve una en la primera vuelta de la carrera y dije 'si empezamos así, va a ser un suplicio'. Tuve un toque en mitad de la curva y me fui largo. Después de eso, creo que me mantuve sin incidentes".

"Ya ni siquiera tocaba la línea blanca, me quedaba en medio de la pista para asegurarme de que no pasara algo como lo de Red Bull Ring".

"Tuve una primera vuelta muy, muy buena. Pasé a Lando Norris, pasé a Pierre y cosas por el estilo".

"Así que no desperdicié ninguna oportunidad en términos de adelantamientos y todo eso, así que creo que es una carrera bastante bien aprovechada", concluyó el piloto francés el Losail.

