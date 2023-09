Gasly critica las decisiones de la FIA por no ser "blanco o negro"

Pierre Gasly acusó a Kevin Magnussen de forzarle a salirse fuera de la pista y comparó la no sanción al piloto de Haas con las reprimendas que recibió Max Verstappen por tres incidentes diferentes durante la clasificación.

Esos veredictos de los comisarios fueron una sorpresa para todos los pilotos y los equipos, ya que están acostumbrados a ver sanciones en la parrilla por infracciones similares y provocaron que algunos cuestionasen la consistencia de las decisiones de la FIA.

El piloto francés de Alpine, que tuvo que hacer frente a una serie de sanciones en la temporada 2022 y en un momento dado incluso estuvo a punto de ser sancionado con una carrera, ha cuestionado las decisiones de los comisarios.

"Sólo le pregunté si puede forzar a salirse fuera de la pista cuando vas a adelantarle, a la próxima le darle un empujoncito y haré lo mismo", dijo sobre su polémica con Magnussen. "No voy a abrir el tema, pero debería ser más justo, que sea blanco o negro".

"Me sorprendió bastante [tras la clasificación] y también el domingo. No entiendo del todo el reglamento. Bueno sí, leo el reglamento, conozco el reglamento, pero luego no siempre se termina traduciendo de manera igualitaria según lo que pasa en la pista".

"Pero para ser justos, eso no cambió mi carrera. Saqué lo mejor de mí mismo, pero es injusto".

Y añadió: "Puede que sea mi forma de ver las cosas, no lo sé. Lo hablaré [con la FIA] porque yo al menos no lo entiendo del todo".

"No voy a cuestionar más cosas, pero he tenido decisiones duras en mi contra, con una sanción de seis puestos en Barcelona este año por obstaculizar, y fue definitivamente mucho menos de lo que pasó ayer. Quizá ahora esté permitido. No lo sé, preguntaré".

En cuanto al aguerrido pilotaje de Magnussen, señaló: "Lo dijo antes de la carrera, creo que dijo 'no voy a hacerle la vida fácil a nadie', y claramente se tomó sus palabras en serio".

"Sabía que iba a ir al límite. Se pasó un poco una o dos veces, pero al final acabé en la sexta posición, así que no me importa".

A pesar de su preocupación por la toma de decisiones de los comisarios, Gasly se mostró satisfecho con la actuación en pista de Alpine tras un desastroso Gran Premio de Italia, aunque un fallo en la caja de cambios le costó unos cuantos puntos a Esteban Ocon.

"Tuvimos en Monza un fin de semana muy duro", dijo. "Sabíamos por qué, sabíamos que el trazado no nos favorecía, pero era importante intentar conseguir algún tipo de rendimiento y hacernos una prueba a nosotros mismos. Así que eso es lo que ha pasado".

"Creo que deberíamos haber acabado sexto y séptimo, es una pena para Esteban y es una pena perder un coche y algunos puntos importantes. Pero definitivamente, los domingos tenemos el potencial para estar ahí, y eso fue positivo", concluyó el piloto de Alpine en la Fórmula 1.