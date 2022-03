Cargar el reproductor de audio

El piloto francés publicó dos imágenes en sus redes sociales en las que mostró el diseño del casco que utilizará en el Gran Premio de Bahrein de 2022, con los colores de la bandera de Ucrania como signo de solidaridad con el país europeo.

Pierre Gasly se subirá al AlphaTauri para la cita inaugural en el trazado de Sakhir con un casco totalmente diferente al que ha usado con anterioridad, ya que lucirá el azul y amarillo con un claro mensaje de paz hacia el mundo debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el francés dijo: "Por la paz. Por la solidaridad. Por Ucrania. El conflicto en Ucrania amenaza la vida de los niños, muchos de los cuales necesitan ayuda para estar a salvo con urgencia".

"Necesitan nuestro apoyo. Únete conmigo para ayudar a UNICEF a proteger más niños. Enlace en mi biografía", añadió el galo, animando a sus seguidores a colaborar con la agencia de la Organización de las Naciones Unidas.

Gasly no es el único piloto de la parrilla de Fórmula 1 que se ha unido a las muestras de solidaridad con el pueblo ucraniano en el inicio de la temporada, ya que Sebastian Vettel, que se perderá el primer gran premio del año debido a su positivo por COVID-19, usó un diseño cambiando su típica bandera de Alemania por la de Ucrania como muestra de cariño y con un mensaje por la paz.

Además, una jornada antes de comenzar los test de pretemporada en el circuito de Sakhir, todos los pilotos, a excepción de Lewis Hamilton, que aún no había viajado al país, y de Kevin Magnussen, que aún no estaba confirmado como piloto de Haas, posaron con camisetas y una pancarta en apoyo a Ucrania, con la frase de "No a la guerra".

No te pierdas nada del Gran Premio de Bahrein 2022 de Fórmula 1: Horarios del GP de Bahrein 2022 de F1 y cómo verlo