Gasly y su adelantamiento a Alonso: "Quise sorprenderle"

Pierre Gasly fue otro de los nombres del fin de semana del GP de Países Bajos, aunque su rendimiento se viera empañado por el baño de masas de Max Verstappen en Zandvoort o la estrategia fallida de Mercedes.

Pero el francés de 25 años logró un sensacional cuarto puesto después de una gran clasificación del sábado y ha dejado a AlphaTauri a solo seis puntos de Alpine en la batalla por la cuarta plaza del campeonato.

"Estoy muy contento por todo el equipo y por mí mismo, ser cuarto detrás de los dos Mercedes y Max es lo mejor que podemos esperar. Hemos hecho un trabajo fantástico durante todo el fin de semana, el coche era muy fuerte y he disfrutado mucho porque cuando el monoplaza vuela así siempre es muy especial. Ha sido genial", comentó Gasly en Sky nada más bajarse del AlphaTauri.

"El coche parece funcionar en todas partes y en todas las condiciones, tanto en seco como en mojado, y el equipo tiene una gran motivación, mentalidad, actitud y energía, ya que estamos luchando contra Alpine y probablemente sea la mejor temporada del equipo. Están presionando mucho y es muy agradable".

El galo, relegado al segundo equipo por Red Bull en 2019, quiso ensalzar su adelantamiento a Fernando Alonso (con blandos gastados) tras su parada en boxes a montar medios en la vuelta 24 de las 72 programadas en el exterior de la curva 1, después de amenazar con irse al interior.

"Tengo que decir que [el adelantamiento a Fernando] ha sido muy bonito. En la vuelta anterior vi que era mucho más rápido que él en la curva 1 y quería sorprenderle porque sabía que no habría muchas oportunidades de adelantarle. Ha sido una vuelta muy bonita", reconoció el francés.

"Yo sabía que no podía esperar y perder tiempo, porque Charles estaría fuera un poco más. No quería que me pasara. Al mismo tiempo, sabía que Fernando, que está luchando con nosotros en el campeonato, me iba a complicar la vida. Pero en la vuelta anterior estaba tan fuerte en la curva 1, que vi que ganaba mucho tiempo y casi intenté algo sin querer hacerlo realmente y en la siguiente vuelta, no creo que esperara que fuera por el exterior. Así que pensé "vale, voy a intentarlo, intentaré sorprenderle", y sí, creo que fue bonito, lo disfruté mucho, y no creo que esperara que fuera allí".

"Fernando, normalmente es un tipo duro de roer y no podía hacer un adelantamiento normal e ir por el interior, porque se habría defendido. Así que creo que fue un buen movimiento, y me permitió tener algo de aire libre después de eso y abrir la distancia con Charles, así que fue importante hacerlo".

Cuando se le preguntó si sabía que tendría el ritmo para controlar a los Ferrari de Leclerc y Sainz, que no pudieron ponerle en aprietos en ningún momento, respondió: "Sabíamos que sería posible porque es extremadamente difícil adelantar aquí. Pero probablemente no esperábamos tener el ritmo para abrir un hueco y gestionarlo tan rápidamente".

"En algunas partes de la carrera fuimos claramente más rápidos que ellos y esperábamos que nos presionaran un poco más. Hay muchas cosas positivas que sacar de este fin de semana y es muy bueno ir a Monza".

Por supuesto, Gasly llegará el próximo fin de semana a un escenario único para él, donde logró su primera victoria en la F1.

"El coche está funcionando en todas partes, así que está claro que podemos luchar por los puntos todo el tiempo. Si podemos terminar delante de los McLaren y los Ferrari siempre, esto no lo sé. Ha pasado un año desde la victoria. Ha habido algunas carreras muy buenas, otro podio en Bakú este año, esperaba que pasara algo en la parte delantera para poder volver a saborear el champán. Pero todavía tenemos otras ocho o nueve carreras, así que intentaremos que eso ocurra", concluyó.

En contraposición, su compañero, Yuki Tsunoda, tuvo que abandonar tras solo 48 vueltas completadas y cede ya 48 puntos con él.