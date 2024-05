Los ganadores y el sufrimiento de los pilotos de F1 a pie de pista en Mónaco

Los pilotos de Aston Martin no lo están pasando muy bien en el Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1, sobre todo en la horquilla de Loews, en la cual, durante la FP1, cada vez que Fernando Alonso y Lance Stroll se lanzaban, debían ir con las manos tirando del volante.

A diferencia de los pilotos de Ferrari, aunque sobre todo Charles Leclerc, que es su primera pasada del fin de semana por ese lugar se acercó mucho a las protecciones, los de Silverstone no eran suaves, y el problema era el subviraje. No fueron los únicos con ese problema con los neumáticos duros al inicio de la sesión, donde una investigación posterior reveló que el español no tenía el nivel deseado de la dirección asistida y al canadiense le faltaba temperatura en las gomas.

Los monoplazas de Red Bull Racing y McLaren no estaban mucho mejor, porque estos coches tienen una suspensión más rígida que la mayoría, por lo que traquetean al acercarse al vértice de la horquilla, mientras que Mercedes tenía que provocar una rotación con movimiento más bruscos para combatir el subviraje.

Fernando Alonso apuraba su monoplaza en todo momento, y el problema mejoró notablemente tras un largo paso por boxes para reaparecer con los blandos, y antes de hacer algo similar, Lance Stroll intentaba ajustar la trazada. Se iba más y más largo, hasta que en un momento dado rozó el muro con sus gomas derechas, pero todo mejoró, aunque la naturaleza del circuito de Montecarlo permite ver cómo son las manos de cada piloto, algo que cada uno hace de una manera diferente.

Aquí podemos ver con el resplandeciente amarillo recordando a Ayrton Senna los suaves movimientos en la dirección de Oscar Piastri. Desde fuera, es indiferente, mientras que Kevin Magnussen, por su parte, sigue demostrando su reputación de estilo de pilotaje agresivo con un primer golpe de volante brutal.

Para la segunda mitad de la sesión, nos fuimos cerca de la horquilla para ver cómo los coches se precipitaban hacia la curva bajo Mirabeau y el paso a Portier y el túnel. Aquí, la suave rotación de Charles Leclerc destaca, y ni siquiera su compañero, Carlos Sainz, puede igualarlo, mientras que en Red Bull y McLaren solo tienen que esperar más para volver a pisar el acelerador.

En la FP3 estuvimos en la zona de la piscina, concretamente en el exterior de la primera parte. Desde ese lugar, la sensación de ciencia a ficción de las chispas que emitían los coches era única, y en cada giro, George Russell y Lewis Hamilton pasaban por el bache que sale del piano a nuestra izquierda.

Lando Norris también echa chispas, pero lo que más destaca ahí es cómo los pilotos más rápidos de la sesión, Charles Leclerc y Max Verstappen, no parecen muy veloces, aunque todo es relativo dada la cercanía de las protecciones, no tenía sentido arriesgarlo todo en ese punto del fin de semana. El contraste es Pierre Gasly, quien corta el piano en el segundo vértice de la chicane de la piscina de una forma mucho más agresiva que el resto.

Solo estaba poniendo la parte delantera derecha más allá del piano y, como resultado, el A524 se movía de una manera espectacular. Es un gran espectáculo, a pesar de ser undécimo, un anticipo de lo que podía hacer en la sesión de la tarde, en donde pasó a la Q3 y fue décimo, aunque si vamos a la parte externa de esa curva, vemos algo similar.

El francés estaba teniendo mucho menos margen con la barrera en el interior del primer vértice, incluso sus vueltas de enfriamiento toca el muro, pero, una vez más, Charles Leclerc y Max Verstappen siguen tranquilos, aunque este último tenía la parte trasera de su RB20 moviéndose mucho mientras que apretaba con unos blandos usados al final de la práctica.

Sin embargo, es Oscar Piastri quien deja la lección más importante, ya que golpeó la barrera en el primer vértice en su penúltimo giro, quitando el adhesivo de publicidad blanco, pero siguió rodando sin daños, aunque más lento que su anterior marca personal. En su último intento, parecía contenerse, pero sacrificó su velocidad a cambio de unas mejores sensaciones, con lo que fue cuarto antes de ser segundo en la sesión clasificatoria.

Todo es excesivo en el Gran Premio de Mónaco, pero no es algo mejor tampoco. De hecho, más adelante en la clasificación, los intentos algo más contenidos de Oscar Piastri, con una velocidad de entrada en curva más rápida en comparación con Charles Leclerc, lo que le acercó a la pole position antes de perder algo de tiempo en las últimas curvas.

