Las imágenes técnicas del GP de Arabia Saudí 2023 de F1

El Gran Premio de Arabia Saudí será la segunda cita del calendario de la temporada 2023 de Fórmula 1, y se disputará por tercer año consecutivo en el circuito urbano de Yeda. La pista saudí es una de las más rápidas de todo el calendario, con una media de velocidad que se aproxima a la de Monza, pese a ser el trazado con más curva, con un total de 27.

Por ese motivo, las escuderías deben llegar a un punto de equilibrio entre velocidad punta y carga aerodinámica para trazar esas rápidas enlazadas que componen los 6,1 kilómetros. Antes de la celebración de los entrenamientos libres del viernes, veamos algunas de las piezas que han traído los conjuntos de la parrilla para esta carrera.

Galería: las imágenes técnicas del pitlane del Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1

Alerón delantero Alpine A522 1 / 18 Foto de: Jon Noble Alerón delantero del Aston Martin AMR23 2 / 18 Foto de: Jon Noble Alerón delantero del Aston Martin AMR23 3 / 18 Foto de: Jon Noble Alerón delantero del Aston Martin AMR23 4 / 18 Foto de: Jon Noble Alerón delantero del McLaren MCL60 5 / 18 Foto de: Jon Noble Alerón delantero Ferrari SF-23 6 / 18 Foto de: Jon Noble Alerón delantero Ferrari SF-23 7 / 18 Foto de: Jon Noble Alerón delantero Mercedes W14 8 / 18 Foto de: Jon Noble Alpine A522 detalle 9 / 18 Foto de: Jon Noble Aston Martin AMR23 detalle frontal 10 / 18 Foto de: Jon Noble Detalle freno trasero Ferrari SF-23 11 / 18 Foto de: Jon Noble Ferrari SF-23 detalle 12 / 18 Foto de: Jon Noble Ferrari SF-23 detalle 13 / 18 Foto de: Jon Noble McLaren MCL60 detalle 14 / 18 Foto de: Jon Noble Mercedes W14 detalle 15 / 18 Foto de: Jon Noble Mercedes W14 detalle lateral 16 / 18 Foto de: Jon Noble Mercedes W14 detalle trasero 17 / 18 Foto de: Jon Noble Red Bull Racing RB19 detalle 18 / 18 Foto de: Jon Noble

La mayoría de las escudería optarán por configuraciones de alta velocidad punta, sobre todo, con vistas al domingo, en donde las zonas de DRS serán clave para los adelantamientos, y si un piloto se escapa a más de un segundo, será casi imposible de alcanzarlo, como ya se vio el año pasado, cuando George Russell abrió un colchón respecto a los Alpine de Fernando Alonso y Esteban Ocon, inmersos en una dura batalla que casi acaba con ambos contra el muro.

En las fotografías que ofrecemos del pitlane de Yeda es posible ver algunos de los alerones delanteros, como el de Alpine, Aston Martin e incluso el de Mercedes, pero lo que más llama la atención son las disposiciones de las alas traseras de Alfa Romeo y Ferrari, que montan unas piezas muy parecidas a las que se usan en el Gran Premio de Bélgica o Italia.

Con un plano principal en forma de cuchara, buscan alcanzar la mayor velocidad punta posible, algo que será clave si quieren un buen resultado en las 50 vueltas que componen la prueba en Arabia Saudí en este 2023. No obstante, no deben perder de vista las curvas del primer sector, muy rápidas y donde la carga aerodinámica será esencial para, además de ir rápido, no sufrir con la degradación y no tener accidentes.

