Galería: los detalles técnicos de los equipos de F1 en Las Vegas 2023

Al mismo tiempo que la Fórmula 1 se prepara para albergar su primer gran premio organizado por ellos mismos, los equipos ultiman los detalles en sus monoplazas en la 'Ciudad del Entretenimiento Mundial'. El trazado de algo de más de seis kilómetros que discurre por las calles de Las Vegas será todo un desafío para las escuderías y los pilotos debido a tres factores, que son las bajas temperaturas, las largas rectas y las fuertes frenadas.

Es por ello que los conjuntos han tenido que cuidar cada detalle de sus coches al milímetro, sobre todo en cuando a la cantidad de aire que dejan entrar para refrigerar la unidad de potencia. A eso hay que sumarle los alerones traseros de baja carga aerodinámica, al estilo de Monza, que se puede ver en algunos como Mercedes, McLaren o Aston Martin, quienes han sufrido más en ese sentido.

No obstante, no son los únicos detalles que se han podido ver en la noche del miércoles en la 'Ciudad del Pecado' [la madrugada del jueves en España], puesto que en las imágenes aparecían algunos mecánicos trabajando en los coches. Gracias a los fotógrafos desplazados para cubrir el Gran Premio de Las Vegas podemos ver el Red Bull casi al desnudo, subido en caballetes y sin la parte frontal instalada, así como el Ferrari, aunque en el caso de los del Cavallino Rampante también se podía apreciar el ala delantera delante del garaje.

No obstante, no eran los únicos que estaban así en los preparativos para salir a la pista, puesto que tanto Alpine como Haas y AlphaTauri, además de los ya mencionados conjuntos de Brackley, Woking y Silvertone, se encontraban elevados para continuar con las comprobaciones periódicas, pero hasta que no salgan a rodar no sabremos cómo se comportaran y cómo se ordenará la clasificación en esta cita tan especial.

