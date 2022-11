Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Abu Dhabi 2022 de Fórmula 1, un fin de semana de despedidas, de cambios de equipo y de momentos especiales para todos los miembros de la parrilla. Por ese motivo, casi todos han optado por crear diseños de cascos únicos para homenajear, decir adiós o, simplemente, dar otro aspecto a su presencia bajo los focos del circuito de Yas Marina.

Como no podía ser de otra forma, Sebastian Vettel ha presentado un casco final con una bonita historia detrás, y es que utiliza sus habituales colores combinados con fotografías de todos aquellos que han pujado en una página web que creó para recaudar fondos para un proyecto medioambiental. Además de eso, cuando llegó al garaje de Aston Martin, el equipo le tenía preparada una sorpresa, con su primer casco y mono de competición de cuando era un niño, y su padre, Norbert, tampoco quiso perdérselo.

Alguien que conoce muy bien al alemán es Fernando Alonso, que a pesar de estar en su último fin de semana con Alpine, ha decidido rendirle homenaje al que fuera su rival durante tantos años, con un diseño con la bandera germana en vertical para emular los tonos empleados por 'Seb' desde que se unió a Ferrari en 2015. Sin embargo, el asturiano no fue el único quiso tener un detalle con el tetracampeón, y es que Mick Schumacher, el pupilo de Vettel, recreó el diseño del de Aston Martin para la carrera en la que también dice adiós a Haas para dejar un hueco a Nico Hülkenberg.

Otro que se despide, aunque sin tener muy claro si de manera definitiva o no, es Daniel Ricciardo, que en su última carrera con McLaren antes de volver a Red Bull en el papel de tercer piloto, como confirmó el asesor de los de Milton Keynes, Helmut Marko, tendrá un casco con unos colores muy similares a los que ya usa, pero con motivos futuristas, con su 'honey badger' en la parte posterior con una gafas más propias del espacio que de una cita de Fórmula 1.

La del australiano es solo una de las varias despedidas de las escuderías que veremos, ya que Pierre Gasly también se marcha de AlphaTauri, y ha decidido poner en su casco la palabra 'gracias' en varios idiomas para reconocer el trabajo de todos los miembros del conjunto de Faenza a lo largo de su etapa con los italianos.

Y si hablamos de detalles bonitos, es imposible no citar a Valtteri Bottas, quien usará el Gran Premio de Abu Dhabi de 2022 para crear un diseño de casco dedicado a los niños de la organización benéfica 'Save the Children', con todos ellos dándose la mano en armonía rodeados de unos tonos blancos y grisáceos. Mientras, su compañero Guanyu Zhou será el más atrevido del paddock, con algo más parecido a un jarrón asiático que un casco, el que no tendrá un punto intermedio, ya que lo amarás o lo odiarás.

Otra pareja del mismo equipo que se ha atrevido a modificar sus cascos es la dupla de Ferrari, con Carlos Sainz aplicando una capa brillante a su habitual diseño con la bandera española y los detalles del chile y la estrella de María de Villota, y Charles Leclerc, que reemplaza la bandera de Mónaco por la de los Emiratos Árabes Unidos con unos colores que brillan más en la oscuridad del trazado de Yas Marina.

Por último, pero no menos importante, están los británicos Lewis Hamilton y Lando Norris, y Kevin Magnussen, que aunque no son tan atrevidos como Guanyu Zhou, modifican un poco sus diseños, con el heptacampeón del mundo de Mercedes añadiendo en un lateral la bandera 'arcoíris', el joven inglés de McLaren cambiando el tradicional amarillo por un tono más oscuro, y el danés con unos colores más brillantes.

