Galería: el impactante accidente de Kubica en Montreal

Choque de Robert Kubica, BMW Sauber F1 Team, F1.07, Foto: XPB Images

Ocurrió en la vuelta 27. Kubica chocó con el piloto de Toyota Jarno Trulli y salió proyectado a 250 km/h contra las barreras de seguridad de hormigón del lateral derecho de la pista. Su vehículo rebotó por el impacto y entró de nuevo en la pista, cruzando entre medias de varios competidores.

Aquel BMW Sauber F1 07 V8 volvió a estrellarse contra la barrera del lado contrario del trazado de Montreal, quedando totalmente destrozado. Kubica fue evacuado por las asistencias médicas tras quedar volcado boca abajo y solamente sufrió un esguince de tobillo y conmoción cerebral.

Este fin de semana, con la celebración del GP de Canadá de F1 2017 se cumplen 10 años de aquel suspiro en el que los aficionados y la categoría temieron lo peor. El polaco quiere volver a la Fórmula 1.

Luz verde en el Gran Premio de Canadá en 2007. Es la sexta carrera del año. Y una que Robert Kubica retendrá en la memoria de por vida... Kubica sigue a su compañero de equipo en BMW, Nick Heidfeld, en la horquilla del circuito. Sin saber que va a experimentar un poco más tarde exactamente en este punto uno de los más violentos accidentes de Fórmula 1 desde el comienzo del nuevo milenio. Sucedió en la vuelta 27: Kubica chocó con el piloto de Toyota Jarno Trulli a unos 250 km/h en las barreras de seguridad de hormigón laterales. Su vehículo es lanzado con gran fuerza hacia el trazado. El BMW Sauber F1.07 de Kubica se descompone en pedazos, mientras que alrededor sigue la carrera. Fue todo tan rápido que ni sus compañeros ni dirección de carrera pudieron reaccionar. Golpeó el lado izquierdo de la pista de nuevo, esta vez contra las barreras. En la fotografía se ve cómo se doblan las protecciones y, si se mira de cerca, se aprecian los pies del piloto. Y aun así, el accidente no terminó ahí. El vehículo de Kubica va rozando las protecciones hasta llegar a un punto muerto. Los comisarios y los equipos de rescate en Canadá llegaron rápidamente al lugar del accidente. No quedó mucho del BMW Sauber F1.07. Casi todos los componentes se arrancaron en el accidente. El monocasco y la célula del piloto se mantuvieron intactos. No sólo su equipo vivió ansioso el pasar de los minutos. Porque cuando Kubica es sacado del coche, sin embargo, no estaba clara cuál era su condición. La escena del accidente hace sospechar lo peor. El coche está totalmente destruido. Pero el polaco es estabilizado en la pista y trasladado al hospital más cercano. Kubica sobrevive al accidente con una ligera conmoción cerebral y un esguince de tobillo. Y se pone en marcha tras la carrera en Indianápolis. En lugar de él, un tal Sebastian Vettel disputó su primer Gran Premio de Fórmula 1... 12