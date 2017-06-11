Galería: el impactante accidente de Kubica en Montreal
El 10 de junio de 2007 la Fórmula 1 quedó en vilo después del violento accidente de Robert Kubica en el GP de Canadá, en Montreal. Milagrosamente, el piloto de BMW salió (casi) ileso de aquellos terribles segundos.
Ocurrió en la vuelta 27. Kubica chocó con el piloto de Toyota Jarno Trulli y salió proyectado a 250 km/h contra las barreras de seguridad de hormigón del lateral derecho de la pista. Su vehículo rebotó por el impacto y entró de nuevo en la pista, cruzando entre medias de varios competidores.
Aquel BMW Sauber F1 07 V8 volvió a estrellarse contra la barrera del lado contrario del trazado de Montreal, quedando totalmente destrozado. Kubica fue evacuado por las asistencias médicas tras quedar volcado boca abajo y solamente sufrió un esguince de tobillo y conmoción cerebral.
Este fin de semana, con la celebración del GP de Canadá de F1 2017 se cumplen 10 años de aquel suspiro en el que los aficionados y la categoría temieron lo peor. El polaco quiere volver a la Fórmula 1.
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