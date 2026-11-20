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Lluvia y frío en Las Vegas: cómo Pirelli y la FIA intervinieron para ayudar a los pilotos

Pirelli y la FIA han aumentado la temperatura de las mantas térmicas entre la FP1 y la FP2. La situación ha mejorado, pero todavía hay dudas para la clasificación.

Giacomo Rauli

Publicado: 20 nov 2026, 10:27

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Las dos primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas 2026 han supuesto una jornada casi para olvidar para todos los equipos, ya que en clasificación y en carrera no lloverá y las condiciones serán completamente diferentes.

Sin embargo, a pesar de que los tiempos del viernes no son relevantes y de que los equipos no han podido trabajar en los ritmos de carrera ni en las simulaciones de clasificación, los entrenamientos han permitido, no obstante, ver una solución interesante ideada por Pirelli y respaldada por la FIA.

Nos referimos al aumento de la temperatura de las mantas térmicas, que ha pasado de 40 a 60 grados, con la clara intención de combatir las condiciones muy frías de la pista y la gran cantidad de agua estancada, ayudando así a los pilotos sobre todo en la FP2.

"No hay mucho que decir sobre la FP1, pero hemos hablado con los equipos y, junto a ellos y de común acuerdo con la FIA, hemos decidido aumentar la temperatura de las mantas térmicas de 40 a 60 grados, debido a las condiciones de mucho frío y a la elevada cantidad de agua estancada, para ayudar a los equipos y a los pilotos en la FP2".

"Y creemos que, al final, fue la decisión correcta. En la FP2 vimos que, aunque había menos agua estancada, los pilotos estaban bastante satisfechos, porque desde la primera curva podían apretar un poco más, gracias a un mayor nivel de adherencia. Además, era ligeramente más fácil alcanzar con los neumáticos la temperatura adecuada", dijo Simone Berra, ingeniero de Pirelli.

La solución en cuestión fue acertada. No obstante, la fase de calentamiento en pista, tanto con los neumáticos de lluvia como con los intermedios, resultó compleja. Y es un fenómeno que Pirelli sabía que se encontraría en Las Vegas.

La configuración del circuito, cuyo trazado no favorece la transferencia de energía, unida a un asfalto poco abrasivo y muy liso, no permite generar calor de forma ágil y rápida. Para complicar aún más las cosas, las bajas temperaturas del asfalto han estado rondando los 13ºC, y el agarre también ha sido siempre muy bajo.

Este conjunto de factores ha supuesto una dificultad para los pilotos a la hora de situar los neumáticos delanteros en el rango óptimo de funcionamiento, así como de mantener la temperatura adecuada a lo largo de una vuelta. Esto ha generado mucho subviraje en el centro de las curvas. Los neumáticos intermedios traseros han tenido menos problemas.

¿Cómo fue el viernes?:

Qué cabe esperar en la clasificación y en la carrera

Detalle técnico del Racing Bulls VCARB03

Foto de: AG Photo

Como ya se ha mencionado, para los Libres 3, la clasificación y la carrera no se espera que llueva y, por consiguiente, una pista seca. Esto significa que entrarán en juego los neumáticos de seco, que en Las Vegas están representados por los C3 (duros), C4 (medios) y C5 (blandos), el trío más blando de la gama de Pirelli este año.

Es obvio que durante la clasificación se utilizarán los C5, es decir, los blandos. Aunque estos son los compuestos más blandos, según Berra será necesaria al menos una vuelta de preparación, pero habrá quien intente dar dos para llegar a un rango de temperatura más cercano al ideal.

"En cuanto a mañana, por el momento las previsiones indican condiciones para neumáticos de seco. No obstante, espero que los C5 requieran al menos una vuelta de preparación. Algunos equipos podrían incluso intentar dar un par de vueltas, para llevar los neumáticos al rango de funcionamiento ideal".

"Lo fundamental será conseguir que los neumáticos, sobre todo los del eje delantero, alcancen el rango de funcionamiento adecuado, para poder apretar desde la curva 1".

La tercera sesión de entrenamientos se utilizará como auténtico banco de pruebas para simulaciones de clasificación y carrera. Después de ello, también quedará más claro el nivel de degradación al que se enfrentarán los equipos.

"Por el momento, según nuestras simulaciones, esperamos un desgaste bastante bajo. Probablemente, los equipos preferirán utilizar los compuestos C5 y C4, pero, por ahora, se trata solo de previsiones teóricas, sin datos concretos, por desgracia, en lo que respecta a los neumáticos de seco. Mañana tendremos una visión más clara, dispondremos de más datos», continuó Berra.

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El "modo recta", enemigo de los pilotos en Las Vegas

Lando Norris, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Lo que complicará aún más las cosas respecto a la temporada pasada será la presencia del "modo recta", con la apertura no solo del alerón trasero, sino también del delantero. Esto generará aún menos carga aerodinámica, lo que reducirá la energía que llega a los propios neumáticos y provocará una pérdida de temperatura superior a la de 2025.

Berra lo ha confirmado, subrayando que el número de vueltas de preparación —dependiendo de las características del coche y del tipo de llantas— será un factor importante para conseguir una temperatura lo más cercana posible a la deseada.

"Este año será sin duda más complicado. Precisamente por eso hablaba de la necesidad de dar al menos una vuelta de preparación. El año pasado vimos que bastaba con una sola vuelta de preparación".

"Este año, probablemente, veremos a los equipos intentar aumentar progresivamente las temperaturas. Por lo tanto, será una situación diferente a la que estábamos acostumbrados".

"Y además, como has dicho, los neumáticos pierden temperatura. Diría que también será difícil porque el nivel de agarre es muy bajo y hoy ha llovido. Así que creo que mañana la pista seguirá estando en condiciones bastante precarias. Por lo tanto, será difícil transmitir energía a los neumáticos".

"Esto también supone un problema en las curvas: no puedes apretar para generar temperatura. Luego, cuando llegas a la recta, la vuelves a perder. Es complicado".

"Creo que los equipos están trabajando mucho en la configuración de las llantas, para intentar calentar los neumáticos lo máximo posible. Creo que también están ajustando la configuración de la suspensión, por ejemplo, la convergencia, para intentar generar más temperatura en el eje delantero. Pero, sin duda, en mi opinión, este será el factor clave para la clasificación de mañana", concluyó.

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