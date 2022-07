¿Francia o Bélgica? Los pilotos de F1 escogen su favorito

Lando Norris: "Para mí la elección está clara, mi madre es belga. Así que para mí, Spa es mi carrera de casa, como Silverstone, y tengo muchos recuerdos de Bélgica, pasé mucho tiempo allí de niño junto a mi familia".

Charles Leclerc: "Elegiría Spa por la naturaleza del circuito, es más interesante correr allí, pero también tengo vínculos con este circuito. Empecé a correr en el karting por aquí".

Sebastian Vettel: "Elegiría Spa, es un circuito que no quiero perder. Paul Ricard no es tan interesante. No creo que a muchos pilotos les guste, pero al mismo tiempo hay muchos aficionados que vienen a vernos. No vinimos aquí en 2020, pero recuerdo muy bien cómo el público cantó el himno de Francia en 2019. ¡El ambiente era fantástico!".

Pierre Gasly: "¿Le preguntas a un piloto francés si prefiere la carrera de su país o el Gran Premio de Bélgica?. Me encanta Francia, quiero correr delante de mi afición y siempre apoyaré este gran premio más que ningún otro. Spa, por otra parte, es mi circuito favorito del calendario. Pero obviamente, mi prioridad es Francia, pero sería triste perder Spa".