Foto: los nuevos alerones de Aston Martin F1 para Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán 2023 de Fórmula 1 era una buena oportunidad para todos los equipos para incorporar mejoras en sus monoplazas, y eso es lo que hizo Aston Martin. La escudería de Silverstone llegó al trazado urbano con la intención de seguir dándolo todo en esa guerra de desarrollo que tiene abierta con Mercedes y Ferrari, puesto que Red Bull es casi inalcanzable.

Los británicos presentaron dos configuraciones diferentes de su alerón delantero en el pitlane de Bakú, una de ellas con un llamativo aspecto. Se trataba de un morro con una configuración de baja carga aerodinámica, necesarias en un circuito con rectas tan largas como en de la capital azerbayana, además de que estaba ideado para resolver el déficit de carga aerodinámica del AMR23 con respecto a sus rivales.

Los ingenieros dirigidos por Dan Fallows llevaron a cabo una reducción en el tamaño e inclinación de los elementos del alerón para intentar que el flujo del aire pase fácilmente a través de toda la longitud del monoplaza sin ser un estorbo para alcanzar más velocidad punta. Sin embargo, en Aston Martin no se jugaron todo a una carta, y también viajaron con un ala más cargada para cubrir el caso de que deban ajustar los reglajes para superar la zona más revirada del segundo sector, en donde el estrecho castillo puede jugar una mala pasada.

A eso se le suma el alerón posterior, que parece que no tiene demasiadas diferencias respecto a sus anteriores versiones, aunque no es descartable que los británicos modifiquen o incluso presenten algún elemento que todavía no se haya visto en el pitlane para intentar hacer desaparecer esa desventaja en las rectas.

No obstante, hay un cambio que la FIA ha confirmado podría ser beneficioso para ellos, puesto que la zona del DRS se ha recortado en un centenar de metros para que no se sucedan los adelantamientos tan fácilmente.

Son buenas noticias para los de Silverstone, que verían, en caso de no resolver sus problemas de velocidad punta, un factor más para soñar con seguir la racha de podios consecutivos de Fernando Alonso en la temporada 2023 de Fórmula 1, y por qué no, soñar con la ansiada 33 si los dos coches de Red Bull fallan o sufren algún tipo de percance que les deje fuera de la contienda.

