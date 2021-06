La F1 como un arte: 10 fotos increíbles de Bakú y su historia

Foto de: Evgeniy Safronov

“Este ángulo, tomado desde la azotea del cine, es perfectamente reconocible, pero no me da pereza aprovecharlo año tras año. Porque transmite perfectamente la idea de una carrera urbana, y no se pueden encontrar contrastes tan poderosos en Mónaco. Sin embargo, para disparar una foto de este tipo, uno debes pasar por encima de la barandilla de la azotea y pararte en el borde.

Afortunadamente, no sufro de miedo a las alturas. Es cierto que cuando un grupo de fotógrafos se reúne a tu alrededor, cuando van y vienen, cambian de lente, no debes relajarte demasiado. Aunque hace cuatro años ni se me habría pasado por la cabeza, la oportunidad de hacer buenas fotos desde este punto es impresionante. Y ahora estoy acostumbrado a estas bellezas... o quizás sea que he envejecido.

Por cierto, uno de los puntos fuertes de ese lugar es que es en un espacio público. Es decir, nada te impide tomar un refresco, un café, y después de cinco minutos puedes hacer fotos a los coches en pista. Ese es otro fuerte contraste con los circuitos tradicionales, donde corres por los carriles de servicio todo el día y no puedes llegar a ningún lado excepto a la sala de prensa".