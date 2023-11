Fotos: Ferrari F1 presenta su decoración especial para Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas será todo un espectáculo, puesto que tanto la Fórmula 1 como los equipos se han propuesto dar que hablar. Y aunque algunos ya han anunciado que tendrán cosas especiales para la cita por las calles estadounidenses, el equipo Ferrari es el primero que ha presentado su decoración especial, en la que mantiene el color rojo, pero da la bienvenida al blanco de una forma muy particular.

Los de Maranello ya avisaron en sus redes sociales que harían algo diferente para la carrera nocturna, y presentaron los monos para Carlos Sainz y Charles Leclerc. Eso ya daba unas pistas de cómo podría ser la decoración definitiva de su monoplaza, aunque no tenían nada confirmado.

Sin embargo, en la jornada del jueves, a través de sus redes sociales, publicaron una vídeo en el que ambos pilotos mostraban un alerón trasero completamente blanco con el que se daba por hecho que tendrían unos nuevos colores en la población de Nevada. Ese tono más claro se va también hacia el ala delantera, aunque tan solo en uno de los escalones de esa sección, mientras que la región que antes era negra se pasa también al blanco.

Eso mismo sucede en el extremo más alto de la cubierta motor, en donde reside el dorsal del piloto para su identificación, y recuerda bastante a aquellos monoplazas en los que tanto relucía la bandera italiana con Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen a los mandos. No obstante, los del Cavallino Rampante no serán los únicos en modificar su decoración, puesto que Red Bull ya anunció en su momento que tendrían unos colores nuevos en todas las carreras en suelo estadounidense, y Las Vegas no sería menos.

