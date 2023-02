Fotos y vídeos: así lucen todos los nuevos coches de F1 en pista

Cargar el reproductor de audio

Queda menos de una semana para la pretemporada y los equipos de Fórmula 1 ya han estrenado sus nuevos coches, con el objetivo de comprobar que todo ha salido bien en su fabricación y de que no habrá problemas en los test y, por supuesto, en la primera carrera.

La mayoría ha hecho sus 'filming days' en Silverstone, a excepción de dos escuderías que lo han hecho en Italia (Misano y Fiorano) y una que lo hizo en Barcelona. Antes de pasar a ver las imágenes, recordamos que cada escudería tiene dos 'filming days' (en teoría con fines comerciales) por temporada, donde pueden completar como mucho 100 kilómetros con neumáticos de demostración de Pirelli. Pero también existe la posibilidad de hacer un 'Demo day', de 15 kilómetros máximos en un circuito no homologado, y que no supone gastar uno de los dos comodines de filming.

Así queda el nuevo Alfa Romeo C43 para la temporada 2023 en acción, en pista (fotos y vídeo)

Guanyu Zhou , Alfa Romeo C43 1 / 8 Foto de: Alfa Romeo Fondo del Alfa Romeo C43 2 / 8 Foto de: Alfa Romeo Onboard de Guanyu Zhou en el Alfa Romeo C43 3 / 8 El Alfa Romeo C43 en Barcelona 4 / 8 Foto de: Alfa Romeo El Alfa Romeo C43 en Barcelona 5 / 8 Foto de: Alfa Romeo Shakedown de Alfa Romeo con Valtteri Bottas en Barcelona 6 / 8 Shakedown de Alfa Romeo con Valtteri Bottas en Barcelona 7 / 8 Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 8 / 8

Este artículo no podía empezar por otro equipo que no fuera Alfa Romeo. Después de varias presentaciones mostrándonos coches de 2022 con decoraciones nuevas, ellos fueron los primeros en revelar un coche 'real', aunque no el definitivo, para dejarnos ver cómo son, por ejemplo, los espejos retrovisores con el reglamento 2023. Y además, fueron el primer conjunto que puso su coche en pista y lo mostró en redes sociales.

Fue en el Circuit de Barcelona-Catalunya, el viernes 10 de febrero por la mañana, cuando pusieron sobre el asfalto primero a Valtteri Bottas y luego a Guanyu Zhou para empezar a conocer el nuevo coche C43.

Así luce el nuevo coche Ferrari SF-23 de Sainz y Leclerc para la F1 2023 en acción (fotos y vídeo)

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 1 / 10 Foto de: Ferrari Carlos Sainz, Ferrari SF-23 2 / 10 Foto de: Ferrari Carlos Sainz, Ferrari SF-23 3 / 10 Foto de: Ferrari Carlos Sainz, Ferrari SF-23 4 / 10 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF-23 5 / 10 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF-23 6 / 10 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF-23 7 / 10 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF-23 8 / 10 Foto de: Ferrari Ferrari SF-23-2 9 / 10 Foto de: Ferrari Ferrari SF-23 10 / 10 Foto de: Ferrari

Si Alfa Romeo ganó el premio a la honradez, Ferrari ganaría un hipotético premio a la mejor presentación. Lo hizo a la vieja usanza, con público y, nada más presentar su nuevo coche, sacándolo a pista en su circuito de Fiorano. Lo hizo primero el martes 14 de febrero con un 'Demo day' de solo 15 kilómetros (cinco vueltas) a la versión corta de la pista. Turnaron sus dos pilotos, primero Charles Leclerc (se decidió por sorteo, lanzando una moneda al aire) y luego Carlos Sainz.

La salida a pista la retransmitieron en directo, dejando a todo el mundo verlo, y subieron imágenes a redes sociales. Por si fuera poco, al día siguiente hicieron, en la configuración completa del circuito de Fiorano, el shakedown de 100 kilómetros, y aunque ahí no publicaron imágenes, el hecho de que el trazado esté al lado de una carretera permite que la gente pueda verlo, y ahí estuvieron nuestros fotógrafos.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 1 / 19 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz, Ferrari SF-23 2 / 19 Foto de: Davide Cavazza Carlos Sainz, Ferrari SF-23 3 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 4 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 5 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 6 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 7 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 8 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 9 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 10 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 11 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 12 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 13 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 14 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 15 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 16 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 17 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 18 / 19 Foto de: Davide Cavazza Charles Leclerc, Ferrari SF-23 19 / 19 Foto de: Davide Cavazza

Red Bull, sin fotos reales o legales de su coche nuevo para la F1 2023

El equipo campeón, el de Max Verstappen y Sergio Pérez, ha sido el más receloso de enseñar su nuevo coche. Fueron los segundos en hacer su presentación, pero aunque vendieron que iban a mostrar el RB19, rápidamente quedó claro que era un coche de exhibición decorado con las nuevas pegatinas, y que de hecho tenía piezas que este año serían ilegales.

Para más inri, Red Bull hizo un shakedown el viernes 10 de febrero en Silverstone, pero solo subieron dos pequeños vídeos donde el coche aparecía difuminado, sin dejar ver nada. Y por supuesto, no publicaron fotos, así que no veremos el verdadero monoplaza de Pérez y Verstappen para la F1 de 2023 hasta los test de Bahrein.

Así es el aspecto del Mercedes en acción, en pista, el nuevo W14 de Hamilton y Russell (fotos)

George Russell, Mercedes W14 1 / 2 Foto de: Mercedes AMG George Russell, Mercedes W14 2 / 2 Foto de: Mercedes AMG

Si Ferrari y Red Bull fueron la cara y la cruz en cuanto a revelar sus nuevos coches, Mercedes, el otro equipo destinado a luchar con ellos este año, se decantó más por lo real. Presentaron este miércoles 15 de febrero un coche nuevo, el W14, aunque ya han admitido que harán cambios, y luego lo sacaron a pista en Silverstone.

Sin embargo, ahí llegó la confusión. Habían anunciado que harían un shakedown de 100 kilómetros, pero mientras se rumoreaba que habían tenido problemas de fiabilidad, dijeron que solo harían un 'Demo day' de 15 kilómetros y únicamente subieron dos fotos de George Russell (¿no hubo tiempo para más?, ¿no pudo subirse Lewis Hamilton ante los problemas?). Además, en el apartado de fotos de su web, tenían una carpeta llamada 'shakedown' y la borraron, para luego volver a añadirla.

Así es el aspecto del nuevo Aston Martin AMR23 de Alonso (y Stroll) en movimiento (fotos y vídeo)

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 1 / 9 Foto de: Aston Martin Lance Stroll, Aston Martin AMR23 2 / 9 Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 3 / 9 Foto de: Aston Martin Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Aston Martin Racing 4 / 9 Foto de: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Aston Martin Racing 5 / 9 Foto de: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 6 / 9 Foto de: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin Racing 7 / 9 Foto de: Aston Martin Racing Lance Stroll, Aston Martin AMR23 8 / 9 Lance Stroll, Aston Martin AMR23 9 / 9

Dos días después de la presentación del nuevo Aston Martin AMR23, el equipo sacó el coche a pista para comprobar que todo había salido bien, y completó los 100 kilómetros de shakedown en la versión corta de Silverstone (de menos de 3 kilómetros de longitud). Como veterano, Stroll fue el que lo estrenó, con 17 vueltas por la mañana antes de que Alonso diera 16 por la tarde.

Y, se agradece, Aston Martin publicó imágenes en foto y vídeo tanto en sus redes sociales como en su web, permitiéndonos ver el nuevo coche verde de Fernando Alonso y Lance Stroll en acción.

El Alpine de 2023, el nuevo A523 que se estrenó antes de presentarlo (fotos)

Pierre Gasly, Alpine A523

La jugada de Alpine fue la más curiosa del periodo de presentaciones. Hicieron el shakedown de su coche antes de estrenarlo, el lunes 13 de febrero, con un shakedown en Silverstone. Eso hizo que les 'cazaran' y se colgaran en redes sociales varias imágenes de un monoplaza que aún no tenía que ser descubierto.

Luego, el jueves, ya hicieron su presentación, y publicaron las fotos del coche real... pero no las imágenes de ese shakedown, y nos tenemos que conformar con la que vemos aquí arriba, muy lejana y casi sin apreciar el coche en el atardecer. Fue la última presentación para la F1 de 2023, pero la expectación se vio reducida por el hecho de haberse filtrado de antemano en ese test en Silverstone. Lo más sorprendente, sin embargo, fue que repetirán con un coche rosa en las tres primeras carreras del año.

Mira cómo luce el Haas con su nueva decoración en acción, en circuito (fotos y vídeo)

Kevin Magnussen, Haas F1 Team 1 / 7 Foto de: Haas F1 Team El Haas-V-F-23 sale a pista 2 / 7 Kevin Magnussen, Haas VF-23 3 / 7 Foto de: Haas F1 Team Kevin Magnussen, Haas VF-23 4 / 7 Foto de: Haas F1 Team Kevin Magnussen, Haas VF-23 5 / 7 Foto de: Haas F1 Team Nico Hulkenberg, Haas F1 Team 6 / 7 Foto de: Haas F1 Team Kevin Magnussen, Haas F1 Team 7 / 7 Foto de: Haas F1 Team

Haas fue el primer equipo en hacer su presentación, incluso sin entrar en febrero (el 31 de enero), pero solo mostraron la nueva decoración y no un coche real. Sin embargo, el sábado 11, casi dos semanas después, primero mostraron dos fotos en redes sociales del nuevo coche verdadero y luego lo sacaron a pista, en Silverstone, y compartieron el momento.

¿Fue para buscar dos momentos de gran repercusión? Quién sabe. Pero al menos no ocultaron nada hasta los test y ya hemos visto cómo luce un coche blanco por delante y negro por el resto.

McLaren, único equipo del que no se sabe si ha salido ya a pista con su nuevo coche o no

Lo de McLaren es extraño. No solo presentaron su coche el mismo día que Aston Martin, y solo dos horas antes, sino que no han dado señas de haber probado el nuevo MCL60 de Lando Norris y Oscar Piastri.

¿Lo harán este fin de semana o es que lo estrenarán en el circuito de Bahrein antes de la pretemporada, donde además se disputará la primera carrera? No sería mala idea, pero parece más lógico (y es más habitual) estrenar un nuevo coche cerca de la fábrica... por lo que pudiera pasar.

Así es el nuevo Williams FW45 para la F1 2023 en circuito (fotos)

Alex Albon, Williams FW45 1 / 14 Foto de: Williams Alex Albon, Williams FW45 2 / 14 Foto de: Williams Alex Albon, Williams FW45 3 / 14 Foto de: Williams Alex Albon, Williams FW45 4 / 14 Foto de: Williams Alex Albon, Williams FW45 5 / 14 Foto de: Williams Alex Albon, Williams FW45 6 / 14 Foto de: Williams Alex Albon, Williams FW45 7 / 14 Foto de: Williams Logan Sargeant, Williams FW45 8 / 14 Foto de: Williams Logan Sargeant, Williams FW45 9 / 14 Foto de: Williams Logan Sargeant, Williams FW45 10 / 14 Foto de: Williams Logan Sargeant, Williams FW45 11 / 14 Foto de: Williams Alex Albon, Williams FW45 12 / 14 Foto de: Williams F1 Alex Albon, Williams FW45 13 / 14 Foto de: Williams F1 Alex Albon, Williams FW45 14 / 14 Foto de: Williams F1

El equipo Williams siguió un camino parecido al de Haas. Presentó pronto su decoración (renovada con la presencia de Gulf) pero no su coche real. Ese, el FW45, lo mostraron justo una semana después, antes de sacarlo a pista en Silverstone y revelar cómo luce en acción.

Y dinos, ¿cuál es tu favorito?