Fotos: la batalla por la pole en el GP de Hungría

La 11ª clasificación de la Fórmula 1 ofreció incertidumbre y sobresalto hasta los últimos segundos. En este caso, fue Lewis Hamilton el encargado de poner la pimienta a los instantes finales de la Q3, después de ralentizar su ritmo, al igual que Bottas, para abrirse hueco. Esto perjudicó notablemente a los Red Bull, que salieron los últimos a pista, y Pérez se quedó sin poder completar una segunda vuelta cronometrada en la ronda final.

Aun así, el mexicano saldrá cuarto. No tuvieron la misma fortuna los españoles, ya que Fernando Alonso no pudo plasmar el buen rendimiento de los entrenamientos y tendrá que salir noveno, después de no sacar el máximo de "un mal juego" de las blandas de Pirelli.

Por su parte, Carlos Sainz tuvo una tarde de sábado complicada y vio cómo sus esperanzas de colarse entre los cinco mejores –fue cuarto en la FP3– se diluían con una ráfaga de viento que le sacó de pista en la última curva y le hizo golpear las protecciones a 22G. El domingo tendrá que salir 15º.