Las mejores fotos de la clasificación con récord de la F1 en China
Mira las mejores imágenes de la clasificación principal del GP de China 2026 de F1, con la pole más joven de la historia lograda en Shanghai.
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