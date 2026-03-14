Las mejores fotos de la clasificación con récord de la F1 en China

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Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lando Norris, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
George Russell, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Franco Colapinto, esqui alpino

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Franco Colapinto, esqui alpino

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
George Russell, Mercedes

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Accidente de Gabriel Bortoleto, del equipo Audi F1

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Accidente de Gabriel Bortoleto, del equipo Audi F1

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lando Norris, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Franco Colapinto, esqui alpino

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

La clasificación de China 2026 con pole récord, en fotos
Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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George Russell, Mercedes

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Oscar Piastri, McLaren

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Oscar Piastri, McLaren

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Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lewis Hamilton, en un Ferrari junto a su madre, Carmen Lockhar

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