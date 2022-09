Fotos: los cascos especiales de Ferrari y el homenaje a Schumacher

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 levantó la prohibición de un solo diseño de casco por temporada hace algunos años, y eso ha permitido a los pilotos estrenar colores en casi cada gran premio. Muchos aprovechan lugares especiales, como pueden ser carreras nuevas, como sucedió en Miami en 2022, o escenarios emblemáticos, como Mónaco, pero la cita de casa siempre es especial.

Es lo que han pensado en Ferrari, que además de contar una decoración especial con el Giallo Modena en el lomo de su monoplaza en el Gran Premio de Italia, sus pilotos lucirán unos cascos en sintonía con el amarillo añadido en el F1-75.

En el caso de Carlos Sainz , tendrá un diseño completamente amarillo, con unos pequeños toques rojos en referencia a la bandera española en la parte baja, además de mantener su habitual #55 en los laterales y el logo del 75º aniversario de la escudería de Maranello en lo más alto.

Su compañero, Charles Leclerc, no ha sido menos, y el monegasco tendrá los mismos colores amarillos, aunque en su caso, no añadirá otro tono diferente salvo el de la bandera de Italia sustituyendo a la de su país a lo largo de todo el casco.

Otro que estrena diseño, a pesar de no estar en casa, es Esteban Ocon, quien ha querido hacer un homenaje a uno de los pilotos más queridos en Monza y que se convirtió en leyenda en el equipo que celebra allí su carrera de local.

El francés ha emulado el casco de Michael Schumacher con unos colores anaranjados que se asemejan a los del Káiser en sus años en Ferrari. También ha añadido el dragón que se acostumbraba ver en el alemán y las estrellas que copaban lo alto del diseño, en donde también se aprecia la Torre Eiffel para conservar el toque del piloto de Alpine.

"Estoy muy emocionado por enseñaros mi nuevo y especial casco para el Gran Premio de Italia", aseguró el galo. "Muchas emociones, obviamente, mirando este casco ahora, todo lo que me representa como piloto está aquí. Es un homenaje al gran Michael Schumacher, con todas sus victorias en Italia, que las podéis ver aquí [en la parte trasera del casco], pero al venir a Monza, recordé todos sus triunfos con el casco rojo liderando las carreras".

"Mi pasión por la Fórmula 1 y todo lo que hago por apretar para llegar a lo más alto es gracias a Michael", indicó Ocon. "Todo lo que veis son ideas de Michael, con el dragón, además de la Torre Eiffel en la parte de arriba, que siempre me acompaña. Mi firma viene de la suya, y todo lo que me ha inspirado a mí y a todos mis diseños de casco desde el karting que hacía mi padre se parecían mucho a este".

"He llevado este color mucho hasta ahora, el rojo flúor que me definía como piloto, y estoy encantado de llevar este casco en el Gran Premio de Italia, espero que me dé suerte", concluyó el de Alpine.

