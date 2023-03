La foto de grupo de los pilotos de F1 en los últimos 24 años, ¡vaya cambios!

Cargar el reproductor de audio

Como cada año, la Fórmula 1 ya tiene su foto de grupo del primer día de temporada, y los pilotos que formarán la parrilla 2023 posaron en la recta del circuito internacional de Bahrein en la tradicional imagen de cada curso.

Aquí recopilamos esa foto de familia de los pilotos antes de cada temporada desde el año 2000, es decir, de todos los campeonatos disputados este siglo. ¿Hay algo que te llama la atención? Disfruta de las fotos y ahora lo comentamos.

Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2000 1 / 22 Foto de: LAT Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2001 2 / 22 Foto de: Ferrari Media Center Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2002 3 / 22 Foto de: Brousseau Photo Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2003 4 / 22 Foto de: Ferrari Media Center Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2004 5 / 22 Foto de: Toyota Racing Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2005 6 / 22 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2006 7 / 22 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2007 8 / 22 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2008 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2009 10 / 22 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2010 11 / 22 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2011 12 / 22 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2012 13 / 22 Foto de: Emily Davenport / Motorsport Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2013 14 / 22 Foto de: Daniel Kalisz / Motorsport Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2014 15 / 22 Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2015 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2016 17 / 22 Foto de: Ferrari Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2017 18 / 22 Foto de: LAT Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2018 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2019 20 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2022 21 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Foto de grupo de los pilotos de F1 de 2023 22 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Como puedes ver, si has recorrido todas las fotos, faltan dos temporadas con esta clásica imagen. En 2020, la Fórmula 1 iba a empezar el mundial en Australia, pero el viernes antes de la carrera se decidió suspender temporalmente el campeonato ante la cada vez mayor presencia de casos de coronavirus. Por tanto, ese domingo no hubo carrera... ni foto. El campeonato arrancó meses después, en Austria, pero allí no hubo foto de familia, y los pilotos solo posaron en un círculo ante los trofeos y en dos filas arrodillándose contra el racismo (ambas imágenes las puedes ver al final del artículo).

En 2021 ya hubo un campeonato más convencional, sin carreras dobles y con más pruebas fuera de Europa. Sin embargo, el arranque fue aún con estrictas medidas contra la COVID-19, y en Bahrein, sede de la primera carrera del año, no hubo foto de grupo. No obstante, también allí, en la pretemporada, la Fórmula 1 nos dejó una imagen muy atractiva, la de todos los pilotos posando en la recta principal delante de sus coches (también la puedes ver al final del artículo).

Otra cosa que quizá te habrá llamado la atención es que Ferrari siempre está en la fila de abajo. Los tres o cuatro primeros clasificados del mundial de constructores se colocan ahí, y en este siglo Ferrari solo una vez ha terminado con un resultado peor que el cuarto puesto, en 2020, pero como en 2021 no hubo una foto al uso, no pudimos ver a sus pilotos en la segunda fila. Aun así, como también has podido comprobar, en los últimos cursos se ha pasado de las tres clásicas filas a las dos, por lo que hay mayor presencia de equipos en el primer escalón. Porque esa es otra, en los dos últimos años, la foto ha sido sobre dos plataformas, de pie, y no con los primeros sentados como siempre había ocurrido.

Además de esta foto, también es habitual hacer otra de grupo en la última carrera de la temporada, para despedir el año. Y, en muchas ocasiones, tras despidos o fichajes (e incluso lesiones o enfermedades) no cuenta con los mismos protagonistas que arrancaron meses antes el mundial. Afortunadamente para ver la foto de final de curso 2023 todavía queda mucho. Disfrutemos de una bonita temporada.

Los pilotos alrededor de los trofeos antes de la salida del GP de Austria 2020 1 / 4 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los pilotos se arrodillan contra el racismo en Austria 2020 2 / 4 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Todos los pilotos de la F1 2021 y sus coches. No hubo foto de grupo 3 / 4 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Todos los pilotos de la F1 2021. No hubo foto de grupo 4 / 4 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images