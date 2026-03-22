La F1 ya no pierde dinero: así se convirtió en un negocio multimillonario

Una broma cínica muy conocida que lleva décadas circulando por el paddock es que quien quiera hacerse millonario en la Fórmula 1 debe entrar siendo multimillonario. Refleja el carácter intensivo en capital y devorador de dinero de este deporte, o mejor dicho, de lo que era.

Porque antes esa afirmación era totalmente cierta. Los cientos de millones de euros que los equipos lograban recaudar cada año —desde patrocinadores e inversores hasta premios y derechos televisivos— se invertían íntegramente en mejorar el coche y mantener en funcionamiento la escudería. Palabras como "beneficio", "rentabilidad" y "solvencia" no figuraban en el diccionario, y mantenerse a flote financieramente era un desafío anual.

Popularidad y escasez crean valor

Tres factores han cambiado todo desde la llegada de Liberty Media —hace diez años— y han provocado la explosión del valor de los equipos.

En primer lugar, la introducción del límite presupuestario en 2021. La idea era que, al poner límites al dinero que los equipos pueden gastar cada año, la parrilla se igualaría y las oportunidades de éxito se repartirían de forma más equitativa. Esto último no ha ocurrido, pero un efecto colateral del techo presupuestario es que se ha generado un enorme valor añadido. Los gastos están limitados, mientras que los ingresos, impulsados por la popularidad del deporte, han aumentado enormemente y ya superan con creces los costes. Por primera vez en la historia, los equipos terminan el año con beneficios.

El segundo aspecto, ya mencionado, es la popularidad del deporte. Mientras Bernie Ecclestone se negaba a permitir las redes sociales (y mucho menos Netflix) en el paddock y solo buscaba patrocinadores orientados a un público adulto masculino (“los jóvenes no tienen dinero para gastar”), Liberty Media ha sido muy activa en la captación de nuevas audiencias.

Foto de: Netflix

Así, la serie de Netflix Drive to Survive ha abierto el mercado estadounidense. Pero también en otros ámbitos Liberty Media y Formula One Management trabajan activamente para acercar el deporte a un público mucho más diverso, por ejemplo, mediante la creación de la F1 Academy para pilotos femeninas. Esto se refleja en los datos demográficos: si antes la F1 era principalmente cosa de hombres adultos, hoy también la siguen muchas mujeres y jóvenes.

El tercer elemento es el hecho de que la F1 —al igual que deportes estadounidenses como el fútbol americano, el béisbol o el baloncesto— funciona como una "competición cerrada". El número de licencias está limitado (con la llegada de Cadillac) a once. Este número limitado (aunque el Concorde Agreement permite hasta trece equipos en el Mundial) genera escasez, lo que dispara el precio y, por tanto, el valor de los equipos existentes para potenciales compradores, como el chino BYD o, en años recientes, Andretti.

No es de extrañar, por tanto, que el valor de los equipos se haya disparado en los últimos años. La revista estadounidense Forbes calcula que el equipo Williams, habitual en la zona baja, ya vale 2.180 millones de euros (2.500 millones de dólares), una cifra inimaginable si se tiene en cuenta que la familia Williams vendió la escudería en 2020 —al borde de la quiebra— a Dorilton Capital por unos 180 millones de dólares. En seis años, Williams ha multiplicado su valor por catorce, y el resto de equipos de Fórmula 1 también se benefician de los nuevos vientos que soplan en el paddock. Forbes ha calculado el valor de todas las escuderías y las cifras son alucinantes.

Valor de los equipos de Fórmula 1 en miles de millones de euros

*Cadillac, que debuta este año, no está incluido en este listado.

Ferrari, un pequeño actor en el deporte global

Ferrari, pese a sus pocos éxitos recientes, es el equipo más valioso de la Fórmula 1. Esto se debe, obviamente, al prestigio de la marca y a la rica historia del equipo, pero también a la llegada de Lewis Hamilton el año pasado. El británico puede no ser especialmente querido en Países Bajos, pero a nivel global sigue siendo el piloto más seguido y popular de la categoría, algo que se traduce, entre otras cosas, en valor para los patrocinadores.

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Sin embargo, Ferrari sigue siendo un actor pequeño en el mercado global de equipos deportivos. Forbes también analizó este aspecto y elaboró un ranking de los cincuenta equipos deportivos más valiosos del mundo.

No sorprende que el top 10 esté completamente dominado por franquicias estadounidenses. Los Dallas Cowboys (fútbol americano) son el equipo más valioso del mundo, con unos 11.340 millones de euros (13.000 millones de dólares), seguidos por los Golden State Warriors de la NBA, valorados en 9.600 millones de euros.

El primer equipo no estadounidense aparece en el puesto 20: el Real Madrid, con un valor de 5.890 millones de euros, más de 200 millones por encima de Ferrari, que ocupa el puesto 26. Mercedes es el único otro equipo de F1 en el top 50, en el puesto 34, por encima del FC Barcelona (#42). Si la tendencia de crecimiento de la F1 continúa, es posible que el próximo año veamos más equipos en esta lista.