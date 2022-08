La F1 confía en no repetir antiguos errores con ciclos de "altibajos"

Cargar el reproductor de audio

Las nuevas reglas de motorización de la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026 han contribuido a la llegada de dos importantes fabricantes alemanes. Audi ya ha confirmado su presencia después de un anuncio realizado durante el Gran Premio de Bélgica, y se espera que Porsche comunique pronto su unión con Red Bull.

La llegada de la firma de los cuatro aros y de los de Stuttgart significa que, al menos, la parrilla contará con cinco marcas en el Gran Circo cuando comience el curso de 2026: Mercedes, Ferrari, Renault, Audi y Porsche.

Honda tampoco ha descartado por completo su presencia una vez que acabe su acuerdo con Red Bull, por lo que serían hasta seis suministradores los que compondrían la parrilla.

La historia de la Fórmula 1 y de otras categorías internacionales de alto nivel, como el WEC, ha demostrado que los diferentes campeonatos tienen muchas dificultades para mantener tal número de fabricantes a largo plazo, puesto que no todos pueden ganar y los "perdedores" suelen abandonar sus proyectos.

Sin embargo, el presidente del Gran Circo, Stefano Domenicalli, y el de la FIA, Mohammed ben Sulayem, creen que la forma en la que se han redactado las reglas de los motores, junto con la solidez financiera de la Fórmula 1 en la nueva era del límite presupuestario, debería ser suficientes como para mantener a todos en un largo periodo de tiempo.

El italiano dijo: "Creo que en la historia de la Fórmula 1 hemos visto equipos que vienen y que van, como los fabricantes. La belleza de la elección que hemos tomado junto es que estamos convencidos de que, técnicamente hablando, es la correcta".

"Eso permitirá, desde la perspectiva tecnológica, sostenible y económica, tener y conservar a las escuderías y motoristas, además de añadir más a esa ecuación", aseguró. "En este momento, si miras los ciclos, creo que estamos en el lado positivo [y en ascenso]".

"Pasará mucho tiempo antes, espero que sea lo más tarde posible, hasta que vayamos al otro lado, pero ahora todo es bueno, estamos en una gran tendencia", defendió el máximo responsable de la categoría.

El presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, dijo que el impulso por garantizar que las reglas funcionen tanto para los fabricantes actuales como para los nuevos que entren, fue fundamental para ayudar a creer que la Fórmula 1 podría mantener a todas las marcas de automóviles en el proyecto.

"Estoy seguro de que la sostenibilidad de los motoristas estará ahí", indicó. "Lo que invertimos en su momento para tener la unidad de potencia adecuada fue mucho. Lo malo eran las horas del banco de potencia y el límite presupuestario, así que nos aseguramos de que ambas partes, las marcas que ya estaban, y los recién llegados, tuvieran la oportunidad".

"Lo hemos solucionado con todas las partes interesadas, así que estoy seguro de que están aquí para quedarse, no es algo temporal", comentó ben Sulayem, que reconoció que no había ninguna posibilidad de atraer a fabricantes como Audi y Porsche si no hubieran cambiado las reglas.

"Si nosotros [la FIA] no hubiéramos modificado las unidades de potencia, no habríamos dado la opción de que vinieran nuevos equipos. No hay manera de que un gran fabricante venga como proveedor si no tiene la oportunidad, nadie quiere venir para ser humillado", añadió.

"En la negociación hubo muchos atibajos, comprometiéndose todo el tiempo con Audi y las escuderías, además de con Stefano [Domenicalli], así que los resultados son fructíferos", sentenció el presidente de la FIA.

