La F1 prohibe a los pilotos y equipos recorrer la pista en bici o moto

El paseo por la pista (track walk) forma parte de los grandes premios de Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, cuando los pilotos y sus ingenieros completan una vuelta al circuito mientras charlan sobre el fin de semana que tienen por delante.

Para el GP de Arabia Saudí 2023 ese paseo se programó entre las 13:00h y las 16:30 horas del jueves, aunque también hay una franja horaria por la tarde en la que la pista suele estar abierta a todo el mundo.

A pesar de su nombre (paseo por la pista, en inglés), algunos pilotos prefieren hacer el recorrido en moto, pero eso ya no es posible tras la última prohibición de la Fórmula 1.

Con la llegada de las bicis eléctricas y los scooters, la pista se volvía cada vez más ajetreada durante el periodo de paseo, especialmente en fines de semana en los que también corren las categorías apoyo como la Fórmula 2 y la Fórmula 3, y ahora se ha decidido prohibir cualquier medio de transporte con ruedas.

Durante el reciente fin de semana del Gran Premio de Bahrein, la FOM envió una carta a los equipos, como organizadora del evento y responsable de la pista entre las sesiones oficiales.

La nota decía así: "Para aclarar y evitar futuros malentendidos, el uso de cualquier medio de transporte (bicicletas, e-bikes, scooters, e-scooters, etc) está prohibido durante la ventana de tiempo indicada como 'Paseos por la pista de los equipos' en los horarios del gran premio. No se permitirán excepciones. Esa decisión se ha acordado con la FIA".

A pesar de la referencia al máximo organismo, ya que la nota procede de la FOM y no de la FIA, queda por ver qué castigo se podría imponer a los pilotos o equipos que se salten la nueva norma.

Cuando Motorsport.com le preguntó si había tenido la oportunidad de ver cómo había cambiado el asunto en Yeda, Charles Leclerc dejó claro que no estaba contento con la prohibición.

"No he dado una vuelta", dijo el de Ferrari. "Y como creo que acaban de añadir una norma por la que no podemos dar vueltas a la pista con una bici, probablemente ya no me veréis por el circuito, ¡me limitaré a ver los vídeos!".

En Arabia Saudí, los paseos por pista de los equipos se vieron aún más comprometidos por el cierre del trazado por parte de la Fórmula 1 el jueves por la noche, a la hora en que muchos darían normalmente sus paseos, lo que les obligó a cambiar los horarios y salir antes, y en algunos casos sin poder recorrer el circuito con los pilotos, que estaban ocupados con otras tareas.

Nico Hulkenberg señaló: "Quería hacerlo ahora, pero cerraron la pista, ¡y ahora todo ha salido mal! Veré el coche de seguridad, y lo veré mañana".

El rodaje en cuestión de la Fórmula 1 era para un vídeo musical de un próximo nuevo single del rapero Will.I.Am, cuyo equipo rodó escenas en varios puntos de la pista a lo largo de la tarde acompañado de un coche de exhibición de F1 parado.