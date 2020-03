Uno de los grandes problemas generados por el COVID-19 (coronavirus) es la rapidez con la que cambian las cosas. Si un día el comité de turismo de Vietnam sale y dice que su carrera se celebrará sin problemas el 5 de abril, al siguiente el país declara que los italianos llegados allí tendrán que pasar una cuarentena de 14 días.

De momento Australia confirmó que celebrará el gran premio que da inicio a la temporada 2020, aunque en muchos países la restricción a ciudadanos llegados de zonas donde la epidemia está más extendida se complica a cada hora.

Italia y Corea del Sur son los países que más fronteras 'cerradas' se están encontrando. Precisamente la imposibilidad de acceder a Qatar sin tener que pasar una cuarentena obligó a MotoGP a cancelar la primera cita del curso, y a eso se enfrenta la Fórmula 1 en varios destinos.

Ferrari pide garantías de que sus trabajadores no van a tener que ponerse en cuarentena al llegar a Australia, y ahora es AlphaTauri, el otro equipo italiano de la parrilla, el que muestra su preocupación. No está claro cómo reaccionaría la F1 en una situación en la que uno o dos equipos no pudieran competir, pero el director de los de Faenza, Franz Tost, ha querido dejar claro que no sería justo que se celebraran esas carreras.

"Si algunos equipos no pueden correr por cualquier razón, y no es algo que yo pueda decidir, creo que sería injusto comenzar la temporada. Sería una gran desventaja para quien sea".

Tost también reveló que parte de su equipo no va a la fábrica, para prevenir: "Pedimos a todos nuestros empleados que se comporten de manera responsable. Por ejemplo, hemos reducido drásticamente los viajes. Los empleados que viven en las 'zonas rojas' de Italia se quedan en casa. No queremos que vayan a la fábrica de momento".

Ferrari también está tomando medidas, y ante el posible escenario de que sus italianos (la mayor parte del equipo) no puedan entrar o salir de algún país, le surge la misma inquietud: "¿Cuál será la situación si cuatro equipos no pueden correr? ¿Se hará la carrera? No es decisión mía".

"Y digo que son cuatro porque damos asistencia a Haas y al equipo Alfa Romeo. Y luego está Pirelli...".

Una de las grandes trabas es que no se puede llegar a Australia directamente. Singapur y Hong-Kong son ahora mismo escalas casi imposibles, y solo quienes desde el principio tenían reservados vuelos con parada en Dubai tienen seguro al menos llegar al aeropuerto australiano.

¿Y qué piensan los demás equipos? Si no se celebran las primeras carreras, la F1 perdería grandes cantidades de dinero, y las escuderías verían reducidos sus ingresos. ¿Se solidarizarían con Ferrari y AlphaTauri o lucharían por sus intereses?

De momento la F1, como MotoGP, solo puede ajustarse a lo que cada país ordene, aunque está por ver si la Fórmula 1 protege a sus equipos italianos o continúa adelante, lleguen o no. Sus mandatarios confían en que no haya problemas al menos para Australia y Bahrein, pero las últimas medidas en Vietnam lo complican todo...

