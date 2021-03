La F1 estudia entradas gratis en algunas carreras o muy asequibles

La F1 busca mejorar la diversidad y la inclusión, y esa es una parte clave de su estrategia corporativa con su programa We Race As One.

La categoría ya ha revelado planes para ayudar a financiar becas para aquellas personas con entornos poco representados que quieran llegar a la F1, y quiere ser más un reflejo de la sociedad en general.

Una barrera para los aficionados de entornos menos privilegiados ha sido el precio de las entradas, así como la decisión de que la Fórmula 1 en varios países solo se pueda ver por televisión de pago.

Pero la F1 tiene como objetivo mejorar el acceso a los eventos aumentando las entradas disponibles para aquellos que pertenezcan a las comunidades locales, así como para los fans de entornos desfavorecidos.

"Sabemos que asistir a un evento de F1 puede ser caro", dijo el director de estrategia y negocios de la F1, Yath Gangakumaran, durante la inauguración del Autosport International Connect.

"Es un poco diferente, obviamente, porque estás pagando por tres días y varias horas de contenido durante un fin de semana en comparación con, digamos, un partido de fútbol que dura solo 90 minutos durante un día. Dicho eso, sigue siendo un desembolso importante".

"Como parte de nuestro segundo pilar buscando eventos sostenibles para 2025, un componente clave es trabajar con cada uno de los promotores para ver dónde podemos asegurarnos de que las personas de la comunidad local, en particular de entornos desfavorecidos, puedan acceder a los eventos con grandes descuentos o gratis".

“Eso es algo que se está trabajando con los diferentes promotores. Llevará tiempo y, obviamente, todo el mundo está ahora en una situación complicada con el coronavirus, que ha afectado a la economía".

"Pero eso es algo en lo que estamos trabajando con los promotores con el objetivo de cumplir nuestros objetivos para 2025".

La F1 ha dicho que quiere que todas las carreras sean totalmente sostenibles para 2025 antes de alcanzar las cero emisiones de carbono en 2030.

En 2021 ya se ha prohibido el uso de plásticos de un solo uso en el paddock, y desde el Gran Premio de España habrá aún más medidas.

"Este año, una de las grandes cosas que estamos introduciendo es una reducción drástica de los plásticos de un solo uso dentro del paddock y el pitlane", explicó Gangakumaran.

“Controlamos el pitlane y el paddock, así que tenemos más opciones de generar un impacto a corto plazo, y tenemos a los 10 equipos, la FIA y Pirelli que también están acuerdo con eso".

"En los test de Bahrein ya veremos cambios y de hecho, en España, todos los miembros que acabo de mencionar tendrán que garantizar que haya una reducción drástica en el uso botellas de plástico, pero también en cubiertos y vajillas en los comedores, etc".

“Al mismo tiempo, nuestros promotores también están trabajando en planes para garantizar que en el futuro las zonas de mayor número de espectadores en las gradas también puedan reducir los plásticos de un solo uso".

“De hecho, este año Bahrein está implementando el reciclaje y ha invertido en infraestructura de reciclaje por primera vez, y no solo lo harán para la carrera de F1, lo harán durante todo el año".

"Es un pequeño ejemplo positivo de cómo nosotros, como deporte, podemos tener un impacto positivo en un lugar, no solo cuando estamos allí durante una semana más o menos, sino más allá de nuestra estancia en ese país".

Las fotos de los test de Fórmula 1 en Bahrein

