La F1 elimina las 2 paradas obligatorias en Mónaco y añade tiempo a la Q3 para 2026

La Fórmula 1 ha abandonado, de cara a 2026, sus planes de repetir la regla única para el Gran Premio de Mónaco sobre las paradas en boxes obligatorias, tras la polémica del año pasado. Dado que adelantar es prácticamente imposible en las calles de Montecarlo, la FIA implementó el año pasado el uso obligatorio de tres juegos de neumáticos, para obligar a los equipos a adoptar una estrategia de dos paradas y, con ello, abrir más opciones estratégicas y aumentar el riesgo.

Pero la idea no tuvo el efecto deseado en la parte delantera del pelotón, ya que los equipos que corrían con dos coches muy juntos, como Racing Bulls y Williams, pudieron aprovechar la regla con un coche frenando al grupo para crear una ventana de parada en boxes para el coche que iba delante.

Y aunque la táctica logró generar más temas de conversación en torno a la histórica carrera, también provocó malestar por el hecho de que los pilotos se vieran obligados a correr más de cuatro segundos por vuelta más lentos para que su escudería obtuviera una ventaja.

Sin embargo, el cambio en la regla de 2025 se mantuvo inicialmente en el reglamento deportivo de 2026, tras una votación electrónica del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA.

Lando Norris, de McLaren, ganó su primer Gran Premio de Mónaco, mientras que el plan de dos paradas de la F1 resultó contraproducente. Foto: Erik Junius

James Vowles, jefe de equipo de Williams, uno de los equipos implicados, dijo que le sorprendió que el cambio puntual en la normativa volviera a estar sobre la mesa para 2026, y afirmó que esa táctica le hacía sentir "más incómodo que nunca. Me gusta salir a la pista y luchar por los puntos por méritos propios, en lugar de tener que manipular el sistema para conseguirlo".

Sin embargo, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, dijo el año pasado a Motorsport.com que el cambio aún no era definitivo y, tras nuevas conversaciones, el plan ha sido abandonado por completo. En la última versión del reglamento deportivo de 2026, ratificada por el WMSC, se han eliminado de la sección B todas las cláusulas puntuales relacionadas con el uso de neumáticos en Mónaco.

Minuto extra añadido a la Q3

Como parte de la última serie de modificaciones, el Consejo Mundial del Motor de la FIA también votó a favor de un cambio para añadir un minuto adicional a la Q3, de modo que la tanda final entre los 10 coches restantes durará ahora 13 minutos en lugar de 12.

Como parte de la llegada de Cadillac como undécimo equipo de la F1, en la Q1 y la Q2 se eliminarán ahora seis coches en lugar de cinco. Sin embargo, esa estipulación siempre ha formado parte del reglamento en el caso de que haya 22 coches en la lista de inscritos, por lo que no ha sido necesario realizar ningún cambio normativo en sí.

Los chalecos refrigerantes siguen siendo opcionales en caso de riesgo de calor

La FIA también ha dado marcha atrás en sus planes de obligar a los pilotos a llevar chalecos refrigerantes en caso de riesgo de calor, medidas que se desarrollaron tras el problemático Gran Premio de Qatar de 2023, durante el cual muchos pilotos sufrieron síntomas de agotamiento por la excesiva temperatura.

El año pasado, la FIA emitió por primera vez una advertencia de "riesgo de calor" a los equipos antes del Gran Premio de Singapur, que se activa cuando se prevé que las temperaturas alcancen los 31 °C durante el fin de semana de la carrera. Esa medida significa que todos los coches deben llevar los componentes adicionales necesarios para el funcionamiento de los chalecos refrigerantes.

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Ferrari

Los pilotos podían optar por no llevar el voluminoso chaleco, lo que les obligaba a portar lastre adicional si decidían no utilizarlo, pero la Federación tenía previsto hacer obligatorio el uso de este equipamiento para 2026. Este cambio no fue muy bien recibido, ya que las opiniones de los pilotos seguían divididas sobre la eficacia y la comodidad de los chalecos, por lo que la FIA ha decidido mantenerlos como opcionales.

Las normas ahora dicen: "Sin embargo, cualquier piloto puede optar por no llevar ningún elemento del equipo personal que forme parte del sistema de refrigeración del piloto. En tales circunstancias, se deben instalar todos los demás componentes del sistema de refrigeración del piloto, incluido cualquier medio de refrigeración".

"Además, la diferencia de masa entre el equipo personal del piloto que se utiliza normalmente y cualquier elemento del equipo personal del piloto que forme parte del sistema debe compensarse con la instalación de 0,5 kg de lastre en la cabina, lastre que se incluirá en la suma de masas descrita en el artículo C4.6b". El aumento de lastre asociado al equipo de refrigeración se mantiene en 5 kilos para las carreras y las sprints, pero se ha reducido a solo 2 kg para las sesiones de clasificación.

