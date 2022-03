Cargar el reproductor de audio

La serie de la Fórmula 1, conocida mundialmente como "Drive to Survive", ha demostrado ser uno de los mayores éxitos de Netflix en los últimos años, un documental que muestra a los aficionados una visión privilegiada de todo lo que sucede detrás de escena y revelando la personalidad de cada individuo del paddock en uno de los deportes más rápidos y políticos del mundo.

La cuarta temporada se estrena justo antes del comienzo de la temporada 2022 en Bahrein, ofreciendo a los aficionados el calentamiento perfecto para el regreso de la competición.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Drive to Survive 4

Fecha de estreno de Drive to Survive 4

La cuarta entrega de la aclamada serie llegará a la plataforma el próximo 11 de marzo, nueve días antes de que se apaguen las luces del semáforo en la recta principal de Shakir para dar comienzo a un nuevo curso 2022.

Como es habitual, esta temporada de Drive to Survive contará con 10 capítulos, los cuales estarán disponibles en streaming a través de Netflix en la fecha de estreno. Los episodios tienen una duración de entre 30 y 50 minutos cada uno.

¿Qué equipos participarán en Drive to Survive 4?

Las diez escuderías de la Fórmula 1 han vuelto a participar en la cuarta entrega de la serie, permitiendo a Netflix estar entre bastidores y formar parte de sus operaciones en los fines de semana de gran premio durante todo el año. En la primera temporada de Drive to Survive, estrenada en 2019, tanto Ferrari como Mercedes optaron por no participar en la serie, pero desde la segunda edición, todos los conjuntos se han involucrado en la grabación.

¿Qué carreras estarán incluidas en Drive to Survive 4?

El equipo de Netflix estuvo presente en los 22 grandes premios de la temporada 2021, la más larga de la historia de la Fórmula 1, que se extendió desde marzo hasta mediados de diciembre. La nueva entrega comienza con los test de Bahrein y llega a su fin con el dramático y polémico final del Gran Premio de Abu Dhabi, donde se resolvió el mundial.

¿Estará Max Verstappen en Drive to Survive 4?

El campeón del mundo no participará directamente en la cuarta temporada de la serie, algo que ya reveló en el pasado: "Desde mi punto de vista como piloto, no me gusta formar parte de ella. Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen".

"Así que decidí no formar parte de ello y no di más entrevistas después de eso, porque entonces no hay nada que puedas mostrar", dijo el neerlandés a Associated Press durante el transcurso de 2021.

Aunque no se utilizan imágenes exclusivas del piloto de Red Bull, Netflix ha recogido declaraciones de Verstappen en las ruedas de prensa oficiales y se usa a Christian Horner, jefe del equipo, como principal guía.

¿De qué va cada episodio en Drive to Survive 4?

Choque de titanes: la temporada 2021 de Fórmula 1 comienza con el Gran Premio de Bahrein, donde los pilotos lo dan todo para llevarse la primera victoria del año. El as en la manga: Daniel Ricciardo, que fichó por McLaren, se propone demostrar que sigue siendo fuerte en pista. Mientras, su compañero de equipo, Lando Norris, le presiona. Punto de inflexión: Max Verstappen consigue una buena racha de victorias. Lewis Hamilton, con su Mercedes, lucha por mantener el ritmo. Más tarde, un accidente da lugar a la polémica. Una montaña que escalar: Haas busca revertir su suerte con un nuevo patrocinador y dos pilotos novatos, Mick Schumacher y Nikita Mazepin. Mantenerse vivo: el piloto de McLaren, Daniel Ricciardo, que se encuentra en una difícil situación, se esfuerza por arruinar la fiesta de Ferrari en su casa, el Gran Premio de Italia. Un punto que demostrar: bajo la nueva dirección del equipo Williams, la histórica escudería busca dejar atrás sus recientes problemas y volver a la grandeza. Problemas de crecimiento: tienen el talento bruto, pero, ¿pueden manejar la presión? Ahora, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon solo pueden hundirse o nadar en las aguas bravas de la Fórmula 1. Bailando con lobos: los rumores sobre si un piloto prometedor se unirá a Lewis Hamilton en Mercedes, dejando potencialmente a Valtteri Bottas sin asiento. Sin confirmar. Sin confirmar.

¿Cómo puedo ver Drive to Survive 4?

La única forma de ver la nueva temporada de la serie es a través de Netflix, que tiene un precio en España de 7,99 euros al mes con la suscripción básica, aunque existen otros planes que van hasta los los 17,99 euros con el Premium, que permite ver cuatro pantallas de manera simultánea en cientos de dispositivos diferentes, como ordenadores, teléfonos móviles, consolas, etc.

¿Quién es el productor de Drive to Survive 4?

La obra está producida por Box to Box Films, los creadores de todas las entregas hasta la fecha. El ganador del Oscar, James Gay-Rees (Amy, Senna) y Paul Martin (Diego Maradona) son los productores ejecutivos de la serie. En Drive to Survive 4 se usan imágenes cedidas por la Fórmula 1 de cada carrera, combinadas con entrevistas realizadas específicamente para esta edición.

¿Cuál es el éxito de Drive to Survive?

La serie ha tenido una gran acogida, y la tercera temporada se situó como la número 1 en la plataforma poco después de su estreno el pasado año. Ha logrado superar a la primera entrega, algo poco habitual en Netflix, y uno de los mercados en donde más ha triunfado es Estados Unidos, que ha contribuido a impulsar el interés de la Fórmula 1.

El gran premio de dicha nación registró una asistencia de 400.000 personas en 2021, por lo que se puede comprobar fácilmente el efecto Drive to Survive.

¿Habrá Drive to Survive 5?

Netflix y la Fórmula 1 no suelen confirmar hasta dentro de unos meses si la serie volverá un año más. La cuarta temporada no se anunció oficialmente hasta agosto, y la fecha de estreno se confirmó hace unas pocas semanas, pero las cámaras de la plataforma ya han estado en el paddock durante los primeros test de pretemporada de 2022 en Barcelona.

El piloto de McLaren, Lando Norris, incluso publicó un vídeo en TikTok diciendo: "Bienvenidos a la quinta temporada de Drive to Survive". Es una señal alentadora de que la serie continuará más allá de este año.