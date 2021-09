La F1 debe diseñar coches para correr con lluvia, admite Todt

La carrera sobre mojado en Spa-Francorchamps fue suspendida después de solo tres vueltas detrás del coche de seguridad porque las condiciones no eran lo suficientemente buenas como para permitir que la actual generación de coches corriera con seguridad.

El bochorno El radar de la F1 no avisó de tanta lluvia, dice Domenicali

Los altos niveles de carga aerodinámica producidos por los actuales monoplazas, además de los neumáticos más anchos, provocan que se lance más spray al aire en las carreras en mojado, y eso complica la visibilidad de los pilotos.

Todt cree que ese asunto debe abordarse en el futuro, y considera que cuando se planifique la próxima gran revisión del reglamento -que probablemente coincidirá con los nuevos motores a partir de 2025- habrá que tener en cuenta las carreras en lluvia.

"Hubo muchos que criticaron lo que se decidió en Spa (no competir), pero ¿qué habría pasado si, después de la salida, hubiéramos tenido un accidente con diez coches que dejara pilotos heridos o algo peor?", reflexionó Todt.

"Habríamos sido masacrados. E incluso si nadie se hubiera lesionado, habríamos sido criticados”.

"Para el reglamento de 2025, debemos pensar en tener coches que puedan conducirse incluso en condiciones de lluvia”.

"¿Se acuerdan de Lauda en Fuji en el 76? Fue el único de los pilotos que renunció a correr bajo la lluvia. Hoy, todos los pilotos piensan como ese Lauda de entonces”.

El hecho de que la F1 no siguiera adelante con el Gran Premio de Bélgica causó cierta polémica, especialmente por la forma en que se repartieron puntos (la mitad) a pesar de que solo se dieron tres vueltas sin posibilidad de adelantar.

El jefe del DTM, Gerhard Berger, cree que la F1 tenía que elegir entre no correr nunca bajo lluvia o seguir adelante cuando las condiciones no sean ideales, y asegura que el actual punto medio no era bueno para nadie.

“Siendo sincero, no tengo ninguna simpatía por lo que ocurrió”, dijo sobre las consecuencias de la carrera en Spa.

"Mi opinión es: hay que decidir de antemano si se quieren hacer carreras con lluvia o no. En Estados Unidos (en los óvalos) decidieron no tener carreras en mojado, lo cual está bien y todo el mundo lo sabe”.

"Pero la Fórmula 1 las tenía y en el DTM nosotros también corremos con lluvia. El automovilismo es peligroso y sí, es difícil en términos de visibilidad, pero si se decide a favor de las carreras en lluvia, entonces es lo que hay que afrontar”.

"Cuando está resbaladizo o cuando hay mucha agua, simplemente hay que reducir la velocidad. Eso forma parte de nuestra competición”.

"Quizás al final las condiciones eran muy malas en Spa, pero al principio no veía ninguna razón para que no hubiera una carrera en mojado”.

"Tampoco estoy de acuerdo con las salidas detrás del coche de seguridad. Hay que hacer salidas como se acostumbra, también con lluvia. Para mí, eso es menos peligroso, ya que te acercas a la primera curva a menos velocidad. En una salida en movimiento tienes más agua y menos visibilidad”.

"Sólo hay que dar dos vueltas detrás del coche de seguridad y luego hacer una salida en parado".

Otra idea Verstappen plantea cambiar el horario de las carreras en lluvia de F1

Galería: las fotos del 'no GP de Bélgica F1'

Lando Norris, McLaren MCL35M, en pit lane 1 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 2 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fans 3 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 4 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, George Russell, Williams FW43B 5 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 6 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 7 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Luz roja que indica la interrupción de la sesión 8 / 35 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Luces de bandera roja alrededor del circuito 9 / 35 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 10 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 11 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, George Russell, Williams FW43B 12 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Valtteri Bottas, Mercedes W12 13 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 14 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 15 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, George Russell, Williams FW43B 16 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 17 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 18 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 19 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 20 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 21 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Esteban Ocon, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21 22 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Segundo lugar George Russell, Williams celebra con el equipo 23 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar George Russell, Williams 24 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar George Russell, Williams, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Lewis Hamilton, Mercedes 25 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar George Russell, Williams 26 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: segundo lugar George Russell, Williams 27 / 35 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Podio: segundo lugar George Russell, Williams, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Lewis Hamilton, Mercedes 28 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar George Russell, Williams, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Lewis Hamilton, Mercedes 29 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar George Russell, Williams, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Lewis Hamilton, Mercedes 30 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar George Russell, Williams 31 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar George Russell, Williams 32 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar George Russell, Williams 33 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 34 / 35 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 35 / 35 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images