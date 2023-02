La F1, también en contra de la FIA en la censura a los pilotos

Cargar el reproductor de audio

El director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, asegura que la categoría "no amordazará a nadie" tras la polémica represión de la FIA contra los pilotos si dicen lo que el organismo no quiere escuchar. También subrayó que espera que la federación internacional aclare qué significa exactamente la nueva norma.

La FIA introdujo un cambio en el código deportivo internacional para 2023 que prohíbe hacer comentarios sobre cuestiones "políticas, religiosas o personales" sin obtener permiso previo de la propia organización rectora.

Debido al parón invernal y las vacaciones, pocos pilotos han respondido en público a la noticia, aunque a medida que se han intensificado las actividades con los medios en los últimos días durante las presentaciones, varios han expresado su descontento con la situación, entre ellos Alexander Albon cuando Williams reveló su nueva decoración.

En la presentación de Red Bull, Verstappen dijo que la FIA debería dejar a los pilotos "hablar libremente", y Valtteri Bottas también ha dejado claro que no está de acuerdo con la nueva regla.

"En mi sincera y honesta opinión y sentimiento, no me parece correcto", dijo el piloto de Alfa Romeo ante la pregunta de Motorsport.com. "O no creo que sea necesario poner en el reglamento que no se te permite decir o apoyar lo que quieras, pero si te pones en su lugar, vamos a diferentes países, alguien podría hablar o levantar la voz sobre ciertas cuestiones, y podría crear problemas, ya sea para la Fórmula 1 o el promotor, este tipo de cosas".

"Así que desde ese lado ahora lo entiendo. Simplemente, no creo que sea justo para nosotros. Porque creo que en este mundo, cada uno debe tener su propia opinión sobre las cosas y sus propias opiniones, eso es lo que siento", continuó.

Cuando se le preguntó si se había hablado del tema a través del grupo de WhatsApp de la GPDA (Asociación de Pilotos), respondió: "¡Eso es información confidencial! En realidad, ha estado bastante tranquilo en el chat, pero sí, se mencionó".

En una entrevista con el periódico The Guardian, Stefano Domenicali parece distanciarse de la decisión de la FIA, insistiendo en que la propia organización de la Fórmula 1 tenía una visión más liberal.

"La Fórmula 1 nunca pondrá una mordaza a nadie", dijo el italiano. "Todo el mundo quiere hablar, así que tener la plataforma para decir lo que quieran de la forma correcta es lo mejor. Tenemos una gran oportunidad debido a la posición de nuestro deporte, que es cada vez más global, multicultural y multivalorado".

"Hablamos de 20 pilotos, 10 equipos y muchos patrocinadores, que tienen ideas y puntos de vista diferentes. No puedo decir que uno tenga razón y el otro no, pero es correcto, si es necesario, darles una plataforma para discutir sus opiniones de una manera abierta", afirmó. "No cambiaremos ese enfoque como deporte. Esa debería ser la línea de nuestra categoría, dar a todos la oportunidad de hablar de la manera correcta, no con tonos agresivos ni para ofender, sino con respeto".

Domenicali dijo que ha estado en contacto frecuente con los pilotos sobre el tema: "Tuve una charla con los pilotos sobre eso el año pasado. Sobre cómo la Fórmula 1 podría ser una plataforma, para tener un foco de atención sobre ciertas cosas de las que creemos que es correcto hablar. La Fórmula 1 debería ayudar a los pilotos si quieren hablar de ciertos temas".

"Es importante mantener un diálogo constructivo. Si no es así, puede crear confusión o problemas donde no tiene por qué haberlos", explicó. "Seguimos de cerca la situación. Mantenemos informados a los pilotos y nos reunimos con la GPDA para hablar de ello. Para ver cómo podemos permitir que los pilotos sean en nuestro deporte abiertos como seres humanos que son".

"Los deportistas pueden ser muy emocionales y apasionados sobre algunas cosas, y necesitan discutirlo constructivamente con gente en la que confían".

Domenicali subrayó que espera que la federación internacional ofrezca una explicación más detallada de lo que implica la nueva normativa y, por tanto, de lo que significa realmente para los pilotos: "Estamos hablando de un reglamento y el organismo regulador es la FIA. Creo que la FIA aclarará lo que se ha dicho, en términos de respetar ciertos lugares donde no se pueda hacer".

"Estoy seguro de que la FIA compartirá la misma opinión que la Fórmula 1, pero ellos forman parte de una federación olímpica, así que hay protocolos a los que tienen que atenerse", concluyó el máximo responsable del campeonato.

En la foto principal que abre el artículo, Hamilton porta una camiseta con el mensaje #EndSars, contra brutalidad policial en Nigeria.