La F1 lanza una campaña para combatir el abuso online y en circuito

La iniciativa de la Fórmula 1 llega tras las denuncias de abusos racistas y homófobos, así como de acoso sexual, que se produjeron en el Gran Premio de Austria de principios de julio, y que provocaron un paso a la acción.

La nueva campaña se ha lanzado a través de un vídeo en el que aparecen todos los pilotos, el jefe de la F1, Stefano Domenicali, y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, condenando los abusos tanto en los circuitos como en Internet, y pidiendo a la gente que frene y denuncie inmediatamente a los agresores.

En el vídeo conjunto sobre la campaña 'Drive it out' ('Expúlsalos', traducido), en el que aparecen Domenicali, Ben Sulayem y los 20 pilotos de la F1, afirman:

"La Fórmula 1 es competición y rivalidad, pero también respeto. Respeto como competidores, respeto por nuestros fans, respeto por toda la familia de la F1. Los abusos de cualquier tipo son inaceptables. Si no puedes ser respetuoso, entonces no formes parte de nuestro deporte".

"No podemos permitir que aquellos que creen que pueden abusar de otros se salgan con la suya. Tenemos el deber de denunciarlo y decir 'ya no más'. Estamos actuando como comunidad para bloquear a quienes abusan de otros en Internet. Y no vamos a permitir los abusos en nuestras carreras. Pero también necesitamos que las plataformas de las medios sociales aborden el abuso online de forma directa".

"Aquellos que se esconden detrás de las redes sociales con opiniones abusivas e irrespetuosas no son nuestros fans. Estamos unidos y les pedimos que se unan a nosotros para expulsar esto de todo el deporte y la sociedad. 'Drive it out' (expulsémoslos) juntos".

La campaña 'Drive It Out' se produce al mismo tiempo que la F1 ha tomado medidas para garantizar que no haya abusos en los grandes premios, tras condenar el comportamiento "inaceptable" en el Red Bull Ring de Austria.

La F1 dijo entonces que tenía la intención de hablar con el promotor de la carrera para averiguar lo sucedido y asegurarse de que se mejoraba la seguridad y el apoyo en futuros eventos.

Pero esas conversaciones se extenderán a todos los eventos del calendario, garantizando que todos los aficionados puedan asistir a las carreras de forma segura sin enfrentarse a los abusos, prometiendo acciones contra los autores.

Tras el Gran Premio de Austria, varios pilotos se pronunciaron sobre las denuncias de abusos, entre ellos Sebastian Vettel, que pidió que se prohibiera de por vida la asistencia a carreras de F1 a los responsables.

Lewis Hamilton calificó el comportamiento de "repugnante", mientras que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo un sonoro "que os jodan" a los responsables y les pidió que "se queden en casa".