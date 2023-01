La F1 cambiará la regla de los puntos en las carreras acortadas

Cargar el reproductor de audio

Max Verstappen conquistó su segundo título en Suzuka en 2022 después de que Charles Leclerc recibiese una penalización de cinco segundos por haber cortado la chicane final y haber obtenido ventaja en la última vuelta.

Eso hizo que el monegasco pasase del segundo al tercer lugar, lo que le dio a Verstappen un margen mayor respecto a Leclerc. Sin embargo, el piloto de Red Bull tampoco estaba muy seguro de lo que había sucedido, ya que tanto él como su equipo creían que no se iban a entregar todos los puntos.

Como resultado de los cambios realizados después del bochornoso Gran Premio de Bélgica de 2021, se crearon nuevas reglas que describen los puntos que se reparten dependiendo de la distancia recorrida en una carrera.

Por ganar un gran premio que hubiera completado un mínimo dos vueltas y menos del 25% de la distancia total de la carrera, un piloto obtendría seis puntos.

En las carreras que superen el 25% pero no el 50%, el piloto ganador recibiría 13 puntos, y para las carreras que completasen entre el 50% y 75% de las vueltas, entonces se repartirían 19 unidades. Cualquier cifra que esté por encima del 75% repartiría el 100% de los puntos.

En el GP de Japón de 2022, los pilotos llegaron a completar 28 vueltas, poco más del 52% de toda la distancia prevista, razón por la que muchos tenían la impresión de que Verstappen recibiría 19 por su victoria, con Sergio Pérez obteniendo 14 por ser segundo y Leclerc 12 por acabar tercero.

Sin embargo, la redacción de las reglas de la FIA estipulaban que los puntos solo se limitan en aquellas carreras que se suspendiesen y no se reiniciasen. Por lo que en Suzuka, como la carrera se terminó con la bandera a cuadros, se entregaron todos los puntos.

No obstante, la idea de los equipos era que esa regla específica de carreras acortadas cubriera todos los casos en los que no se alcanzase la distancia total, pero no estuvo bien redactada.

En la gala de premios de la FIA del año pasado en Italia, el presidente Mohammed Ben Sulayem tuvo un intercambio de palabras incómodo con el director del equipo Red Bull, Christian Horner, después de hablar sobre la "confusión" de Japón.

"Japón dijiste que fue polémico", dijo Ben Sulayem. "La FIA recibió críticas por el reparto de los puntos, pero no fue la FIA la que hizo esas reglas, fueron los equipos quienes redactaron las reglas, nosotros solo las estábamos aplicando".

Después de descubrir que la FIA solo podía hacer cumplir las reglas tal como estaban escritas, ahora se ha revelado que esas reglas cambiarán de cara a 2023. El trabajo será llevado a cabo por el nuevo director deportivo de F1 de la FIA, Steve Nielsen, quien acaba de unirse al organismo rector.

En declaraciones a Motorsport.com, Ben Sulayem explicó que el reglamento sería reescrito en ese sentido, y reconoció que no creía que la FIA hubiera hecho nada malo en su momento.

"Sí, está cambiando", dijo cuando se le preguntó sobre la regla de los puntos. "Steve, ahora que es el director deportivo, lo va a mejorar".

"Volviendo a lo que pasó en Japón, en primer lugar, si te fijas, antes de la siguiente carrera, teníamos un informe completo sobre todo lo que había sucedido, nunca se había hecho eso antes. Lo teníamos además publicado en el sitio web de la FIA".

"Volviendo al tema importante, ¿quién eligió esas reglas? Los equipos. ¿Quién las aprobó? Los equipos. Nosotros solo teníamos que aplicaras y eso hicimos. ¿Y quién tuvo la culpa? Nosotros. Sinceramente, ¿dónde está la equidad? Dímelo, porque esto me frustra", concluyó Ben Sulayem.

