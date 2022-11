La F1 ya tiene diseñado un "calendario perfecto" para el futuro

Cargar el reproductor de audio

Agrupar los grandes premios para que el calendario tenga más sentido desde el punto de vista logístico ha sido uno de los puntos clave para la F1, que trata de reforzar sus ideales ecológicos reduciendo la huella de carbono racionalizando el transporte de mercancías y los viajes de los trabajadores.

El final del curso 2022, donde Brasil y Abu Dhabi están separados por solo una semana, con un vuelo de 15 horas de por medio, es un ejemplo de cómo el calendario actual tiene lagunas. El director deportivo del campeonato, Steve Nielsen, afirma que esos problemas se abordarán en los próximos años, pero admite que llevará tiempo.

"Estamos trabajando en la regionalización del calendario", dijo. "Tenemos un calendario para el futuro, no voy a decir de qué año, pero tenemos una especie de calendario futuro perfecto, dentro de unas temporadas".

"Y vamos avanzando gradualmente hacia él cada curso, desplazando un evento aquí o allá una semana. Así que hay una estrategia para pasar de la situación actual, con la que no estamos contentos, a una mucho más feliz dentro de unos años, pero es algo paulatino", indicó.

Nielsen admitió que la F1 está atada por los acuerdos de las carreras ya existentes, quienes tiene exclusividad en ciertas fechas: "Es un proceso en marcha. Como estoy seguro de que se entiende, no empezamos cada año con un calendario en blanco, no tenemos la libertad de poner las pruebas donde nos gustaría".

"Algunos de nuestros acuerdos con promotores son históricos, de larga duración", insistió. "Y tienen cláusulas que no nos dan la libertad que nos gustaría, así que tenemos que trabajar estrechamente con esos organizadores y convencerles de que debemos cambiar las cosas, y no voy a entrar en cuáles son, no estaría bien hacerlo".

"Sin embargo, no se trata solo de eso, hay otras razones por las que la gente no quiere celebrar una carrera en una determinada época del año, puede estar relacionado con el clima, puede que un fin de semana en particular tenga otro evento importante en el mismo país", dijo el director deportivo del Gran Circo.

"Así que hay varios tipos de influencias que lo determinan, y llevará algún tiempo conseguirlo. Creo que lo importante es que el proceso ha comenzado, entendemos y apreciamos los beneficios que aportará la regionalización", comentó.

Nielsen señaló que todavía hay efectos persistentes de la COVID-19 que afectan al calendario: "Estoy deseando que llegue el día en el que podamos dejar de hablar de ello, pero los efectos de la COVID-19 siguen estando con nosotros, incluso desde el punto de vista logístico".

"Hay una o dos carreras que no están donde normalmente estarían debido a esos efectos, y estamos lidiando con eso, es parte del proceso del que hablaba cuando hacíamos el calendario", expresó. "Los que nos subimos a un avión con regularidad podemos dar fe de que incluso el simple hecho de desplazarse ya no es tan sencillo como antes, por no hablar de la carga, ya sea por aire o por mar".

"No sé, para ser sincero, cuánto de eso está relacionado con la COVID-19, pero el mundo no es tan sencillo de mover, ya sea con una persona o una caja, como lo era antes de la pandemia", concluyó Steve Nielsen.

