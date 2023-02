Ford no habría entrado en la F1 sin el cambio de motores de 2026

Cargar el reproductor de audio

El gigante automovilístico estadounidense anunció el pasado viernes su regreso a la Fórmula 1 tras cerrar un acuerdo con el equipo Red Bull para trabajar juntos con las unidades de potencia de 2026. La asociación marcará la vuelta de la compañía 22 años después, cuando su última incursión finalizó en el 2004 tras la venta de Jaguar a, precisamente, la escudería de Milton Keynes.

Durante su periplo fuera del Gran Circo, Ford ha estado en la élite de las carreras en disciplinas como los rallies o los turismos, pero la insistencia de la categoría más importante del mundo por instaurar propulsores con energía eléctrica y combustibles sostenibles con un cambio de reglamento, que entrará en vigor a partir de 2026, ha hecho que los estadounidenses cambiaran su forma de pensar.

Cuando Motorsport.com preguntó si Ford habría vuelto de no ser por la modificación de la normativa, el director global, Mark Rushbrook, contestó: "No, no creo que lo hubiéramos hecho. Si hubiera sido un motor diferente, habría sido un paso atrás para nosotros".

El cambio de reglas en las unidades de potencia para 2026 suscitaron un gran interés por parte de varios fabricantes automovilísticos por incorporarse a la Fórmula 1, algo que coincidió con el auge mundial del campeonato. Los propulsores renovados contarán con una mayor potencia eléctrica, 350 kW gracias al MGU-K, casi el triple de lo actual con además el MGU-H, mientras que los monoplazas funcionarán con combustibles totalmente sostenibles sin necesidad de que tenga impacto en el espectáculo sobre la pista.

La FIA también reveló que seis marcas se habían inscrito como suministradores de motores para la nueva era [Ferrari, Mercedes, Alpine, Audi, Honda y Red Bull Ford]. La asociación austriaco-estadounidense dará las unidades de potencia a su hermano pequeño, AlphaTauri, lo que beneficiará al acuerdo técnico con la base de operaciones, la Red Bull Powertrains de Milton Keynes.

Rushbrook explicó la importancia de eso entre ambas compañías, y aseguró que debía ir más allá de un ejercicio de marketing para que fuera viable: "Al ser 100%, necesitábamos tenerlo, no vamos a las carreras solo como publicidad, y especialmente en la Fórmula 1 por el escenario que es. Es la oportunidad de obtener ese aprendizaje técnico, que era muy importante para nosotros, sin ella, no lo habríamos hecho".

