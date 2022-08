Cómo un enfoque "poco convencional" ayudó a Mercedes a la pole en Hungría

Cargar el reproductor de audio

Después de una primera mitad de temporada 2022 difícil, George Russell consiguió el mejor resultado de Mercedes en clasificación con una sorprendente pole en Hungaroring.

Aunque el equipo no tiene una explicación concreta de por qué las cosas fueron tan bien en el revirado y bacheado circuito, el jefe de las flechas de plata, Toto Wolff, sospecha que la filosofía que adoptaron con los elementos del coche que probaron y la configuración en cada fin de semana de carrera ha sido fundamental para desbloquear algo de rendimiento en su W13.

Citó el ejemplo de que el equipo utilizó un nuevo suelo en el GP de Gran Bretaña que no había sido probado en el túnel de viento como ejemplo de no hacer las cosas como las hacían antes.

"Esta temporada hemos hecho cosas poco convencionales", explicó. "Recuerdo que tuve una charla con una señora muy inteligente en cuanto a aerodinámica y me dijo: 'si me hubieras dicho el año pasado que íbamos a instalar un suelo en el coche que no habíamos probado en el túnel de viento, te habría dicho que nunca lo íbamos a hacer'. Lo hicimos y todo el mundo estaba orgulloso de los resultados".

"Ha sido lo mismo cada fin de semana, y ha habido más el viernes y el sábado aquí. Hemos probado cosas".

Mercedes ha sufrido por seguir una dirección correcta en el desarrollo de este año, y el equipo se ha encontrado a menudo que los datos del túnel de viento no coinciden plenamente con lo que está pasando en la pista.

Eso les ha llevado a ser un poco más valientes con la manera de afrontar los fines de semana de carrera, con la esperanza de encontrar la respuesta a esa disparidad.

"Este es un deporte de base de datos", dijo Toto Wolff. "Pero si no puedes confiar en los datos, porque no se correlacionan desde el mundo virtual, desde los túneles, desde el CFD, y desde las simulaciones, con lo que está sucediendo en tiempo real en la pista, solo tienes que probar cosas y encontrar correlaciones: básicamente ingeniería inversa de correlación. Esto es lo que hemos hecho aquí y hemos obtenido algunos resultados positivos".

Wolff dijo que la clave para Mercedes ahora estaba en entender exactamente qué elementos habían funcionado el sábado del GP de Hungría para dar al equipo un resultado tan bueno después de un viernes lamentable.

"No tengo ninguna explicación", dijo. "Creo que lo que le he dicho a Shov [Andrew Shovlin] es que escriba todo lo que ha hecho hoy desde esta mañana, incluida la comida que hemos comido, para descubrir por qué está yendo tan bien".

"Esta temporada ha oscilado entre la depresión y la exuberancia, y a veces ha cambiado de un día para otro. Aquí el viernes probamos cosas que no funcionaron del todo. Pero nos dieron un poco más de dirección a seguir".

"No obstante, para ser sinceros, este año es un ejercicio doloroso. Y hoy es uno de los días en los que todas las tendencias de la temporada, en las que hemos sido muy malos en la clasificación, pero que han funcionado bien el domingo, realmente hemos desbloqueado algo de potencial en el coche".

"Si podemos demostrar que nuestro ritmo de carrera no se ha resentido, entonces nos pondría de nuevo en una posición sólida".