Fichaje de Alonso: qué sabía Szafnauer, cómo negociaron y conspiraciones

El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin para la próxima temporada 2023 de Fórmula 1 fue el punto y final a una relación que comenzó en el verano de 2020 con el anuncio de su regreso a la máxima categoría del automovilismo con el por entonces equipo Renault.

En el momento en el que se confirmó su marcha de Alpine, comenzaron los rumores sobre cómo fue la comunicación con los altos cargos de la escudería de Enstone, puesto que ellos mismos estaban muy seguros de que conseguirían renovar al bicampeón.

"Solo necesitamos diez minutos", esas fueron las palabras de su jefe, Otmar Szafnauer antes de conocer el desenlace final, incluso se atrevió a dar una fecha para dar por oficial la firma de un nuevo contrato junto a los franceses, la cual se daría en el Gran Premio de Bélgica.

Sin embargo, Fernando Alonso decidió embarcarse en el proyecto de Aston Martin, por lo que era obvio que la pregunta de cómo le dijo a su equipo que saldría una vez acabase la temporada iba a estar presente en Spa-Francorchamps tras la vuelta de las vacaciones.

"Me alegra esta pregunta. Es cierto, Otmar [Szafnauer] no sabía nada, pero informé a Laurent Rossi [CEO de Alpine], al presidente Luca de Meo, a mis mecánicos y a mis ingenieros antes de cualquier anuncio", reveló el español. "Así que todas las personas que estaban involucradas en las negociaciones, habían sido informadas antes de cualquier anuncio de Aston Martin".

"Otmar no estaba involucrado en las negociaciones, y probablemente, Laurent o Luca no le llamaron antes del anuncio y se sorprendió, pero toda la gente con la que he estado negociando estaba informada antes del anuncio de mi movimiento a Aston Martin", continuó el asturiano.

¿Por qué eligió Fernando Alonso a Aston Martin para la F1 en 2023?

Su fichaje por una escudería de la parte baja de la tabla hace que todos en el paddock se pregunten el porqué, a lo que Alonso dio una explicación: "Fue durante dos o tres días, y luego cambió. Tuve esta posibilidad, recibí la llamada telefónica de Aston Martin después de que Sebastian [Vettel] anunciara su retirada a finales de la temporada".

"Así que en ese momento, nos sentamos y llegamos a un acuerdo. Creo que el proyecto es muy atractivo", defendió el piloto de 41 años. "Obviamente, se ha invertido mucho en los últimos tiempos, ha llegado mucha gente nueva al equipo, ingenieros y diseñadores con mucho talento. Me pareció un buen proyecto para el futuro, estaban muy contentos de unir fuerzas y tener esta posibilidad de crecer juntos, sentimos que era lo correcto".

"Creo que hay riesgos en cada decisión que se toma en la Fórmula 1. Nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro, al igual que pasa en cualquier otro deporte, se gana o no", dijo. "No importa ser cuarto, noveno o decimotercero. Eres el primero, o no ganas, y pienso que todos los equipos y pilotos estamos aquí para llegar a ese primer puesto".

"Sentí que dentro de las posibilidades que tenía sobre la mesa para el próximo año, que esta era la correcta. El proyecto tiene unos ingredientes de futuro que en la Fórmula 1 suelen ser sinónimo de éxito, cuando inviertes y tienes a los mejores, vamos a ver si podemos acortar ese tiempo lo máximo posible y hacer que Aston Martin sea muy rápido ya el año que viene", dijo el bicampeón.

¿Cuándo comenzaron a negociar Fernando Alonso y Aston Martin su contrato de F1?

Antes de continuar, se le pidió que explicara un poco más sobre su contrato, ya que también salieron a relucir muchos rumores sobre cuándo comenzaron las dos partes a negociar: "¡Pides demasiados detalles! Pero no tengo problemas en decir que todo empezó cuando Sebastian anunció su retirada, creo que Aston Martin estaba esperando esa decisión".

"Estaban contentos con que Sebastian continuara un año más. Al final, Seb decidió dejarlo, y es posible que empezaran a llamar a algunos pilotos que les interesaban", comentó el ovetense. "Yo era uno de ellos, y todavía estaba disponible, empezamos a hablar ese fin de semana sobre las condiciones que me daban y sobre lo que esperaban de mí también".

"Nos reunimos bastante rápido y cumplimos todos nuestros deseos, el lunes por la mañana firmamos, y decidimos anunciarlo antes de cualquier filtración. Ese es más o menos el calendario de todo", explicó Fernando Alonso.

¿Quería seguir Fernando Alonso con Alpine en la temporada 2023 de Fórmula 1?

El piloto español esperaba renovar con el equipo francés, muestra de ello es que en la estructura gala estaban preparando una versión especial de su deportivo de calle estrella, el A110, que sería revelado en el GP de Japón, e incluso el propio Alonso dijo que la firma se llevaría a cabo en los famosos "diez minutos".

Todo cambió en pocas horas, aunque no estaba jugando con las ilusiones de Alpine: "Esa era mi intención [renovar], y tampoco lo ocultaba. En todas las ruedas de prensa que he dado en lo que va de año, he dejado claro que estaba contento con los progresos que estábamos haciendo".

"Ha sido una épica increíble para mí, como escudería, volver a la categoría con Alpine, al que considero mi equipo, mi familia. Hemos ganado muchas cosas juntos, y eso formará parte de nuestra historia, y no solo de la historia del Grupo Renault, sino también de la historia de Fernando, lo que hemos conseguido juntos", indicó.

"Yo era feliz, pero por una razón u otra, no estábamos avanzando desde hace un par de meses, y me parece que era un movimiento lógico, porque Aston Martin estaba muy dispuesto a tenerme y ellos confían en mis habilidades en la pista y también fuera de ella para desarrollar el proyecto", aseguró Alonso. "En mi caso también, me pareció que después de todas las negociaciones, dejar el asiento disponible para un piloto más joven y con talento como Oscar [Piastri] era lo correcto, era una situación en la que todos salían ganando".

¿Hubo un acuerdo Briatore-Webber-Piastri para que Alpine perdiera todas sus opciones de pilotos?

Uno de los rumores que más polémica han causado en el paddock es la posible conversación entre Flavio Briatore, Mark Webber y Oscar Piastri para hacer que Alpine no contara con los servicios del joven australiano, al que habían preparado en las categorías inferiores después de desembolsar muchos millones en su desarrollo.

El agente del piloto, el ex de Red Bull, Williams o Jaguar, tenía la llave para hacer que el de la academia francesa fuera la siguiente joya en llegar a la Fórmula 1, aunque parece que consiguió un hueco en McLaren después de la salida de Daniel Ricciardo de Woking.

Fernando Alonso tiene una muy buena relación con Flavio Briatore, una de las personalidades con mayor poder de convicción en el automovilismo, y con Mark Webber, pero se encargó de desmentir todas las habladurías.

"En absoluto, leí eso en los primeros días, y de manera sincera, fue bastante triste y molesto leer esa conspiración, porque yo tomé esa decisión, expliqué por qué, porque durante algunos meses que había estado charlando con el equipo sobre la ampliación del contrato, nada llegó a ser oficial".

"Aston Martin me llamó después de que Sebastian se retirara. Si continuara, esto probablemente no hubiera sucedido, así que fueron decisiones muy claras y fáciles por mi parte", comentó. "Lo que ocurrió después y lo que está pasando ahora con Oscar, como he dicho, no es para nada cosa mía. Me mantendré completamente al margen".

"Oscar es un talento increíble para cualquier escudería, he estado trabajando con él durante dos años, y le deseo lo mejor, al igual que a Alpine. Va a ser mi equipo este año, pero va a ser mi equipo siempre en mi corazón como he dicho antes, porque hemos conseguido cosas que eran impensables cuando empezamos la relación", expresó el asturiano.

"Volví al deporte también gracias a Alpine, solo deseo lo mejor para ellos, y los comentarios que leí, me entristecieron. Flavio [Briatore] no es parte de ninguna de las negociaciones, siempre he hecho mis cosas, y él venía a algunas carreras, además de que tenía acuerdos con Stefano [Domenicali, presidente de la Fórmula 1] y el paddock club, pero no relacionadas conmigo", sentenció Alonso.

