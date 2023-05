La FIA tomará "medidas inmediatas" tras la casi tragedia de Bakú

Esteban Ocon fue uno de los pocos que apostó por el compuesto duro para la salida y estiró la vida de esas gomas hasta la última vuelta, a la espera de que un coche de seguridad o una bandera roja pudiera darle la oportunidad de tener una parada en boxes más beneficiosa o incluso gratis.

Al no producirse tal incidente, para evitar la descalificación y al igual que Nico Hulkenberg, el francés tuvo que entrar en boxes en la última vuelta justo antes de la bandera a cuadros para montar un juego de neumáticos blandos y cumplir así con el reglamento.

Pero, con Sergio Pérez a punto de cruzar la bandera a cuadros y conseguir la victoria, el personal de la Fórmula 1 ya había entrado al pitlane para empezar con los preparativos de la ceremonia del podio, lo que provocó una situación realmente peligrosa y que rozó la tragedia.

Por ello, la FIA llamó a sus propios representantes del parc ferme (parque cerrado) a declarar ante los comisarios para explicar lo que "afortunadamente" concluyó "sin consecuencias graves".

Y tras estudiar lo sucedido, el organismo rector ha pedido cambios inmediatos en el protocolo del pitlane de final de carrera, con la aportación de la Dirección de la Fórmula 1 y la FIA, con el gran objetivo de que algo así no se repita en ninguno de los casos.

El comunicado de la FIA decía: "Los comisarios escucharon a los representantes de la FIA y llegaron a la conclusión de que tomaron medidas para establecer la zona del parc ferme y también permitieron que los medios de comunicación y otro personal se colocasen al inicio del pitlane y en el pitwall durante la última vuelta de la carrera, mientras el pitlane estaba abierto, antes de esa parada".

"Vimos que no era algo inusual que los representantes permitieran a dichas personas entrar en el pitlane justo antes del final de la carrera, como parte del protocolo habitual de preparación para el parc ferme y la ceremonia del podio".

"Sin embargo, en este caso, hubo un piloto que tuvo que entrar en boxes en la última vuelta y eso creó una situación muy peligrosa para los que estaban en el pitlane en ese momento", explicaba.

"Consideramos que fue cuestión de suerte que no hubiera consecuencias graves por lo ocurrido".

"Hemos insistido en que los requisitos para garantizar un evento seguro y ordenado son primordiales. Así lo reconoció también el equipo de la FIA".

"Repasamos en detalle los procedimientos y protocolos pertinentes con los representantes de la FIA y les exigimos que tomaran medidas inmediatas para reconsiderar esos procedimientos y protocolos con las partes interesadas (FOM, equipos y FIA) para que esa situación no se repita".

"Los representantes de la FIA expresaron su malestar por lo sucedido y nos aseguraron que lo volverían a hacer en los próximos eventos".

Sin embargo, echando la vista atrás, algo similar pasó al final del Gran Premio de Australia de 2022, cuando el piloto de Williams, Alex Albon, también hizo una parada en boxes tardía. En aquel momento, la FIA no tomó ninguna medida.

Al dar su versión del accidente de Bakú, Ocon dijo: "Eso no es algo que queramos ver. No entiendo por qué estamos empezando a preparar el podio y la ceremonia cuando todavía estamos compitiendo, queda una vuelta y todavía hay gente que no entró en boxes".

"Llegué a 300 km/h, frené muy tarde y vi las barreras y la gente alrededor. Eso es una locura, podría haber pasado un desastre grande hoy. Definitivamente es algo que necesita ser discutido, ya que es algo que no queremos ver".

Un portavoz de la FIA aseguró que habían recibido la decisión de los comisarios y que los procedimientos se actualizarán a tiempo para la próxima carrera del GP de Miami.

