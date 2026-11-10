Fórmula 1

La FIA revela los resultados finales del ADUO: ¿quién puede seguir mejorando?

No se han producido cambios en las concesiones del ADUO tras el tercer periodo de análisis de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Haydn Cobb

Editado: 10 nov 2026, 11:59

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La FIA ha anunciado los resultados definitivos de las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO, por sus siglas en inglés) para la temporada 2026 de Fórmula 1, sin conceder cambios a ninguno de los fabricantes de unidades de potencia.

A partir de esta temporada, la FIA introdujo en el reglamento de la F1 un mecanismo que permite a los fabricantes de unidades de potencia realizar actualizaciones si se quedan por detrás del motor de referencia, mediante un sistema de tokens concedidos en función de una escala de rendimiento.

Tras el primer periodo de análisis de 2026, que abarcó desde el Gran Premio de Australia hasta el GP de Canadá, se anunció que Red Bull Ford Powertrains se había convertido en la referencia, mientras que el motor de combustión interna de Mercedes se encontraba entre un 2% y un 4% por detrás. Esto permitió al fabricante alemán disponer de una actualización adicional este año y otra más la próxima temporada.

Por su parte, Ferrari, Audi y Honda quedaron encuadrados en la categoría de fabricantes cuyos motores de combustión interna presentan un déficit de potencia superior al 4%, lo que les otorga dos actualizaciones durante la presente campaña y otras dos en 2027.

Red Bull Ford Powertrains solicitó una revisión del análisis del ADUO, lo que retrasó la publicación oficial de los primeros resultados, ya que cuestionaba las conclusiones y el hecho de que se le considerase el fabricante con el motor más potente.

Tal y como acordaron los equipos antes del inicio de la temporada, la FIA únicamente mide el rendimiento del motor de combustión interna. Sin embargo, una vez que un fabricante cumple los requisitos para beneficiarse del ADUO, también puede modificar componentes eléctricos, como la batería y el MGU-K.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Así, mientras que los rivales de Red Bull han podido introducir mejoras en sus unidades de potencia a lo largo de la temporada, el equipo con sede en Milton Keynes se ha enfrentado, en la práctica, a una congelación del desarrollo de su motor.

En el tercer y último análisis del ADUO realizado por la FIA, que tuvo en cuenta los datos de los motores desde el GP de Países Bajos hasta el GP de Estados Unidos, ambos incluidos, no se han producido cambios y, por tanto, ningún fabricante ganará ni perderá las concesiones de las que dispone actualmente.

Tampoco hubo modificaciones durante el segundo periodo de evaluación del ADUO, celebrado en verano. "Durante el tercer periodo, las diferencias relativas de rendimiento respecto al motor de combustión interna de referencia evolucionaron, pero esos cambios no dieron lugar a la concesión de homologaciones adicionales a los fabricantes de unidades de potencia", señaló la FIA en su informe.

Ante la controversia sobre la manera de medir el ADUO, la FIA se muestra abierta a introducir modificaciones en el sistema en el futuro, siempre que cuenten con la aprobación de los fabricantes de unidades de potencia. Mientras tanto, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, está convencido de que el concepto está funcionando como se esperaba.

"La FIA ha llevado a cabo un análisis exhaustivo como parte de la revisión del ADUO de este año. Basándonos en la calidad de los datos y en la solidez del proceso de evaluación, confiamos en nuestros resultados y en las conclusiones alcanzadas", afirmó Tombazis.

Nikolas Tombazis, FIA

Photo by: Kym Illman / Getty Images

"El primer año de aplicación también ha reforzado nuestra convicción de que el concepto del ADUO es el adecuado para la Fórmula 1".

"Sin embargo, es importante que el sistema siga evolucionando para garantizar que continúe siendo eficiente, relevante y adecuado para su propósito. Con ese objetivo, hemos estado trabajando estrechamente con los fabricantes de unidades de potencia y los equipos para estudiar posibles ajustes en la metodología que permitan mantener la eficacia del ADUO en las próximas temporadas".

El próximo periodo de evaluación del ADUO comenzará en 2027 y abarcará las seis primeras carreras de la temporada de Fórmula 1, desde el Gran Premio de Bahrein hasta el GP de Miami.

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