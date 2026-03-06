Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

La FIA revela ajustes en las directrices para pilotos de F1 tras la reunión de Qatar

Una reunión en el Gran Premio de Qatar 2025 entre los equipos de F1, los pilotos y el organismo rector, la FIA, ha derivado en cambios en las directrices para pilotos.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La FIA ha introducido ajustes en las directrices para pilotos de Fórmula 1 de cara a la temporada 2026, con el objetivo de aplicar más flexibilidad y sentido común, en lo que se considera una gran victoria para quienes compiten.

Esto se debe a que en numerosas ocasiones los comisarios han sido criticados por utilizar estas directrices como si fueran un dogma, en lugar de como una base para llegar a una decisión bien razonada.

Brasil el año pasado fue el mayor ejemplo de ello, cuando los comisarios culparon a Oscar Piastri de provocar una colisión triple con Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc en la curva 1, lo que le valió una penalización de 10 segundos.

El piloto de McLaren estaba por el interior, pero bloqueó su rueda delantera izquierda y se deslizó contra Antonelli, que posteriormente golpeó a Leclerc, con el Ferrari sufriendo daños terminales.

Mira:

Los comisarios consideraron que Piastri no estaba suficientemente en paralelo, que su bloqueo indicaba una maniobra demasiado ambiciosa y que, según las normas, la penalización era correcta.

Sin embargo, siguió siendo una decisión controvertida porque al ver la acción quedaba claro que Piastri no fue completamente responsable de la colisión, y muchos en la parrilla afirmaron que Antonelli le cerró la puerta rápidamente.

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Así, se generó confusión y, en particular, Carlos Sainz comparó el caso con varios de sus propios incidentes durante la temporada 2025.

Esto, junto con otras decisiones polémicas del año pasado, llevó a una reunión entre equipos, pilotos y la FIA en la penúltima ronda del campeonato en Qatar, y el resultado se refleja en las nuevas directrices modificadas.

Uno de los cambios más importantes se refiere al bloqueo de ruedas, que ya no implica automáticamente que un piloto haya perdido el control, ya que puede deberse a las "leyes de la física" o simplemente a un intento de evitar otro coche.

Eso es algo que Piastri trató de argumentar en Interlagos, y otro de sus puntos fue que no podía simplemente "desaparecer", ya que toda la secuencia ocurrió en cuestión de segundos.

Así, los comisarios reconocerán ahora que, en una maniobra de ataque, una vez que un coche ha ganado el derecho a la curva, el otro no puede simplemente "desaparecer", pudiendo variar el vértice en función de la trazada y la naturaleza de la curva.

También se han aplicado cambios al sistema de puntos de penalización, que ahora solo se otorgarán por "acciones peligrosas, imprudentes o aparentemente deliberadas que resulten en una colisión", o por "otros comportamientos inaceptables o antideportivos". Piastri, por ejemplo, recibió dos puntos de penalización por el incidente del año pasado.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Por otro lado, ahora existen directrices más estrictas para los pilotos que defienden una posición y se salen de la pista. Esto se debe a que en varias ocasiones un coche atacante por el exterior podía ser empujado fuera de la pista, siendo considerado un incidente de carrera; la defensa de Max Verstappen frente a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Brasil de 2021 es un ejemplo.

Pero ahora las directrices establecen: "Si, mientras defiende una posición, un coche se sale de la pista [o recorta una chicane] y se reincorpora en la misma posición, los comisarios generalmente considerarán que ha obtenido una ventaja duradera".

"Por lo tanto, normalmente la posición deberá ser devuelta. Será decisión exclusiva de los comisarios determinar si el piloto de un coche está ‘defendiendo una posición’".

