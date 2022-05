La FIA "abraza" a Masi y quiere a tres directores de carrera

Cargar el reproductor de audio

El último gran premio de la pasada temporada hizo estallar una guerra entre los defensores y los detractores de Michael Masi, el que por entonces era el director de carrera de la FIA en la Fórmula 1. El australiano fue el encargado de gestionar las decisiones en las pruebas del Gran Circo después del trágico fallecimiento de Charlie Withing, y el 2021 fue su prueba de fuego.

La batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton resultó ser de lo más polémica por sus recurrentes encontronazos, pero el Gran Premio de Abu Dhabi se llevó todas las portadas cuando el mundial se decidió en la última vuelta.

Michael Masi indicó que solo unos pocos monoplazas, los que estaban entre el británico y el neerlandés, se desdoblaran, dejando vía libre al de Red Bull para atacar con gomas frescas, mientras que el resto de coches se tuvieron que quedar por detrás a pesar que de también deberían haber recuperado el giro perdido.

Mercedes protestó al tribunal deportivo por ello y poco después se retractó al retirar su apelación, aunque la FIA, después de las investigaciones, dijo que el director de carrera actuó "de buena fe" en el caso.

La federación internacional anunció la destitución de Masi antes del inicio de la temporada 2022, y nombró a Niels Wittich y Eduardo Freitas en su cargo de forma compartida. Sin embargo, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, no descarta el regreso del australiano.

"No me deshice de Michael [Masi]. Tenía mucha carga de trabajo como delegado de seguridad y director de carrera", dijo el emiratí. "Cometió un error, no nos deshicimos de él, no he dicho que Masi haya terminado con la FIA".

"No hago cosas así", continuó Sulayem sobre un despido irreversible de Masi. "Incluso abrazo a las personas que no votan por mí, no pensamos en las personas por separado, sino en la organización".

"No conozco muy bien a Michael, el Consejo del Motor tomó la decisión, fue un error humano que él cometió", sentenció el máximo responsable de la federación rectora del automovilismo.

"Hablé con él hace dos días, no tengo problemas personales con él, no odio a nadie. Michael está aquí y podemos evaluarlo, no dije que fuéramos a deshacernos de él, podemos considerarlo, estamos abiertos a cualquier cosa", explicó el emiratí.

"Nuestro organigrama de dirección de carrera era incorrecto desde el punto de vista organizativo", continuó. "A pesar de que hemos incorporado a dos nuevos directores, no puedo decir que lo hayamos hecho bien todavía".

"No es como ir a un supermercado y buscar un árbitro, necesitas a gente que sea firme, justa y paciente. Necesitamos un proceso de reclutamiento, los errores humanos no pueden identificarse con la FIA, pero me gustaría ver al menos a tres directores de carrera a principios del próximo año", sentenció el máximo responsable de la federación rectora del automovilismo.