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La FIA estudia el regreso a la F1 del DRS junto al push-to-pass con los motores V8

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, revela cómo el organismo rector podría combinar ayudas aerodinámicas y eléctricas para el adelantamiento en 2030

Ronald Vording

Editado: 28 nov 2026, 12:40

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Nikolas Tombazis, FIA

Foto de: Kym Illman (Getty Images)

Aunque el marco anunciado la semana pasada establece los elementos clave de la próxima normativa de motores de la Fórmula 1 – un V8 turboalimentado de 2,1 litros con un componente eléctrico significativamente reducido –, todavía quedan muchos detalles por resolver durante los próximos meses.

Una de las cuestiones clave que quedan es cómo facilitar los adelantamientos. Para 2026, la FIA introdujo el modo de adelantamiento, pero eso es principalmente una consecuencia de lo increíblemente complejo que es este reglamento.

Para que la normativa de motores actual funcione, los coches necesitaban tener considerablemente menos drag, por lo que se introdujo la aerodinámica activa con zonas de modo recta. Con todos los pilotos pudiendo abrir sus alerones delantero y trasero, el DRS desapareció como ayuda al adelantamiento y la FIA tuvo que idear una alternativa, que resultó ser el modo de adelantamiento.

El objetivo es mantener todo el concepto considerablemente más simple para el próximo ciclo reglamentario. El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, confirmó en una entrevista exclusiva con Motorsport.com que las zonas de modo recta (SM) desaparecerán y que el órgano rector está estudiando conceptos más familiares.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Entre bastidores, actualmente se está trabajando para establecer qué será necesario en términos de ayudas al adelantamiento a partir de 2030. La FIA está investigando varias opciones, incluida una combinación de push-to-pass y DRS.

"La potencia eléctrica en condiciones de carrera estará definitivamente más centrada en el push-to-pass y menos en la recuperación de energía. Debido a que la parte eléctrica será mucho menor en dimensiones en comparación con los motores actuales, significa que toda la normativa relacionada con el uso de la energía será eliminada o enormemente simplificada", dijo Tombazis a Motorsport.com.

"Así que sí, será un punto fundamental para los adelantamientos, pero todavía estamos haciendo simulaciones sobre adelantamientos y carreras en grupo."

Esas simulaciones pretenden establecer exactamente qué se necesita en términos de push-to-pass – un número fijo de segundos por carrera, como tiene IndyCar, o un sistema diferente – y también si necesita combinarse con el regreso del DRS.

"Si necesitamos tener un añadido de DRS para que vaya junto con alguna parte eléctrica, entonces estaremos más que encantados de hacerlo", dijo Tombazis.

"Y solo por decirlo: ya no necesitaremos tener zonas de modo SM bajo la próxima normativa y, por lo tanto, conservaríamos la opción de tener un dispositivo más parecido al DRS para complementar la parte eléctrica y asegurarnos de que tenemos el nivel adecuado de carreras en grupo."

Mechanics work on the DRS of Max Verstappen, Red Bull RB18

Photo by: Giorgio Piola

Aunque las simulaciones siguen en marcha, todavía no se ha confirmado que el push-to-pass y el DRS vayan efectivamente a combinarse, aunque Tombazis sí confirmó que tal combinación está ahora sobre la mesa.

"Podría ser, sí. No he dicho que vaya a ser exactamente así, pero sí, podría haber ambos [DRS y push-to-pass]."

Según la propuesta inicial, el componente eléctrico entregaría hasta 200kW, con 100kW disponibles para uso normal y los otros 100kW para push-to-pass.

Al añadir potencialmente el DRS a eso, la FIA quiere encontrar el equilibrio adecuado: idealmente, las maniobras de adelantamiento deberían volver a completarse en la zona de frenada en lugar de a mitad de una recta.

"Sí, y lo que estoy diciendo es que el DRS es una solución conocida para eso. No es como algo que tengamos que inventar. Solo necesitamos ver, A, si lo necesitamos, y B, cuánto necesitaríamos.

"Claramente no queremos crear una situación en la que los coches simplemente pasen volando unos junto a otros sin ninguna lucha, queremos que haya competición. Queremos que los coches entren en las curvas uno al lado del otro y luchando, pero tenemos las herramientas para básicamente ajustarlo de la manera correcta para 2030."

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