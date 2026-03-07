La FIA rectifica y no elimina una zona del 'modo recta' por presión de los equipos

La FIA ha decidido posponer la eliminación del "modo recta" entre las curvas 8 y 9 del Gran Premio de Australia 2026 de Fórmula 1 ante la oposición de los equipos.

Para 2026, la Fórmula 1 ha introducido la aerodinámica activa, con monoplazas que abren tanto el alerón delantero como el trasero en las rectas. Esta medida tiene como objetivo ayudar a aliviar los drásticos requisitos de recuperación de energía de las nuevas unidades de potencia, que dependen en mayor medida del uso óptimo de la batería.

El fin de semana inaugural en Albert Park contaba desde un principio con cinco de zonas para activar el "modo recta", incluida la sección tras la curva 8, que lleva a una combinación de alta velocidad (la 9-10).

Algunos pilotos dijeron en la reunión de pilotos del viernes que la carga aerodinámica de sus coches cuando se activa el "modo recta" es tan baja que corren el riesgo de perder el control de sus coches en la curva 9, especialmente en condiciones de tráfico.

Tras analizar los datos durante la noche, la FIA decidió unilateralmente eliminar por completo esa zona antes de la clasificación del sábado y se probaría ya en los Libres 3.

Pero tras la fuerte oposición de varios equipos tras el anuncio de la decisión, Motorsport.com ha sabido que la FIA ha dado marcha atrás, al menos por ahora. Las zonas en las que se podrá activar el "modo recta" permanecerá como estaba hasta ahora.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Mark Thompson / Getty Images

La FIA ha confirmado el cambio de rumbo en un comunicado: "Tras los comentarios recibidos en la última hora por parte de los equipos y los pilotos, y el análisis adicional aportado por los equipos, se revoca la decisión de eliminar la zona de "modo recta" n.º 4 en Albert Park".



"Para evitar cualquier duda, esta modificación entra en vigor de inmediato, y la zona de activación del modo recta n.º 4 se utilizará en la FP3. Se llevará a cabo una evaluación durante y después de la FP3".

Al explicar la decisión inicial de realizar el cambio, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, dijo: "En la mayoría de los circuitos, estas [zonas] son bastante sencillas, ya que se encuentran en zonas realmente rectas del circuito".

"En tres o cuatro circuitos al año, uno de los cuales es, lamentablemente, Melbourne, también incluyen algunas zonas en curvas, como ocurre en la cuarta zona del modo recta aquí en Melbourne, entre las curvas 8 y 9. Por lo tanto, ayer mantuvimos una reunión con los pilotos y algunos expresaron su preocupación porque la carga aerodinámica en esa zona fuera un poco baja, sobre todo si luchaban por la posición con otros coches y sentían que podían correr el riesgo de perder el control".

"Como, por supuesto, la seguridad es lo primero para nosotros, tras realizar algunos análisis, decidimos pecar de cautelosos y eliminar la cuarta zona del modo recta aquí en Melbourne, a partir de la FP3 y, por supuesto, para la clasificación y la carrera", añadió.

La razón por la que se ha producido esta situación es que los 11 diseños diferentes de coches pierden distintas cantidades de carga aerodinámica y resistencia una vez que se abren los alerones, y la FIA solo se ha dado cuenta, tras las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes, de que algunos coches tenían una carga aerodinámica marginal en la cuarta zona del modo recta en Melbourne.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Mark Thompson / Getty Images

Pero como la FIA coincidió en que se trataba de una cuestión de seguridad, decidió cambiar de forma efectiva y unilateral el trazado de la noche a la mañana.

"Por primera vez estamos obteniendo información detallada sobre la magnitud de la reducción de la carga aerodinámica que algunos equipos están experimentando en la activación del modo recta, por lo que se trata de información nueva para nosotros y, para algunos de los coches, supone una reducción de la carga aerodinámica bastante importante, mayor de lo que habíamos previsto", afirmó Tombazis.

"Este efecto no es el mismo para todos los coches, pero no podíamos actuar solo sobre algunos y decir: 'Bueno, tenéis que cambiar vuestra configuración' y no sobre otros, porque no tendríamos un criterio lo suficientemente sólido y es muy poco tiempo para hacerlo, por lo que consideramos que tenía que ser una medida para todos los coches y no solo para algunos".

Los equipos fueron informados el sábado por la mañana, aproximadamente dos horas y media antes de la FP3, de que el organismo rector había cambiado el trazado. Es más, la larga sección a toda velocidad entre las curvas 8 y 9 es crucial para la recuperación de energía, por lo que eso obligaría a los equipos de ingeniería a replantearse su estrategia energética y la configuración general del coche.

Cuando se le preguntó si esperaba alguna reacción negativa por parte de los equipos, que efectivamente se produjo, Tombazis reconoció que su teléfono había estado "vibrando" durante toda su comparecencia ante los medios y admitió que el cambio penalizaba a los equipos que habían hecho bien sus deberes.

"Algunos equipos pueden argumentar que penaliza a los que han tenido en cuenta ese factor, y es cierto", dijo. "Pero, como digo, actuamos en base a la seguridad, por lo que no podíamos decir: 'Bueno, tu coche pierde demasiado y tienes que hacer un cambio, y tu coche está bien'. No creíamos que tuviéramos un criterio lo suficientemente bueno para hacerlo".

Tombazis dijo que el mismo problema se presentaría en otros tres circuitos del calendario de 2026, pero que, con más tiempo para prepararse, la FIA podría elaborar un plan más sólido para regular los niveles mínimos de carga aerodinámica cuando se activa el modo recta. También podría decidir acortar las zonas para reducir la diferencia de carga aerodinámica y velocidad entre los dos modos.