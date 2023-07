La FIA rechaza la petición de McLaren F1 por la sanción a Norris

El equipo McLaren esperaba que los comisarios volvieran a examinar la decisión de sancionar a Lando Norris por "comportamiento antideportivo" después de que se dejara caer para genera un buen hueco con su compañero Oscar Piastri para ejecutar su detención bajo el coche de seguridad sin perder tiempo en el Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1.

Para que el derecho de revisión siguiera adelante según el Código Deportivo Internacional de la FIA, los de Woking debían presentar un documento con información "significativa, nueva y relevante" que estaba disponible para los comisarios en el momento de su decisión. Los británicos presentaron cuatro pruebas para cambiar la opinión del organismo rector, y eran las siguientes:

Notas tomadas durante la reunión de jefes de equipo de la FIA del 30 de junio de 2023, y en otras ocasiones anteriores, que supuestamente mostraban que los equipos entendían que la supuesta infracción no debía ser penalizada.

Pruebas de que las discusiones posteriores al Gran Premio de Mónaco 2019, celebradas en la reunión de directores de equipo en Canadá 2019, llevaron al entendimiento de que este tipo de acción era aceptable.

Pruebas de vídeo, audio, GPS y cronometraje de ocho lugares diferentes en las que los coches crearon un hueco que supuestamente tuvo un impacto negativo en un piloto y supuestamente no fueron penalizados.

Y pruebas de que Alex Albon, el coche que iba detrás de Norris, no perdió ninguna posición como resultado de lo que hizo.

Mira lo que pasó con esa sanción de Lando Norris: McLaren solicita revisión de la sanción a Norris en Canada F1

La FIA revisó las pruebas de varios equipos, entre ellos Williams, Red Bull, Aston Martin y Alpine, para comprobar si las facilitadas por McLaren debían ser aceptadas o no. Al final, la federación internacional determinó que las pruebas presentadas por la escudería inglesa no aportaban nada "nuevo, significativo y relevante" para determinar que el con su piloto tuviera que ser revisado de nuevo.

Así pues, los comisarios dejaron claro que había dos cuestiones principales en juego. La primera era que los equipos debían seguir las reglas al pie de la letra y no podían basar sus acciones en acuerdos de caballeros alcanzados en reuniones privadas, además de que otros incidentes que se citaron no eran idénticos.

En un comunicado emitido el domingo, la FIA dijo: "Las discusiones, los 'pactos de caballeros' informales, etc., no pueden convertirse en vinculantes, y hasta que encuentren su camino en formato reglamentario, a pesar de las buenas intenciones de las partes implicadas. Los comisarios solo pueden aclarar, a través, por ejemplo, de notas de los Directores de Carrera, ciertos asuntos, de acuerdo con el artículo 12.2.1.i. Tales aclaraciones no pueden contradecir un reglamento existente".

Además, el organismo rector añadió: "La cita de casos anteriores es, en nuestra opinión, irrelevante para este caso concreto. Aunque hay algunos citados en los que no se aplicó ninguna sanción, y otros citados por Williams en los que sí se aplicaron penalizaciones, cada incidente fue diferente en algún punto, aunque a veces de forma menor".

"Lo más importante es señalar que la sanción original se aplicó en relación con lo que se consideró una acción desleal. Ninguno de los casos citados, aborda esa cuestión de injusticia", concluyó la FIA, aunque McLaren respondió minutos después.

"Respetamos la decisión de la FIA y de los comisarios de mantener la penalización de 5 segundos a Lando Norris en el Gran Premio de Canadá 2023. Sin embargo, creemos que aportamos suficientes pruebas nuevas, significativas y relevantes para justificar un "derecho de revisión". Aceptamos la decisión de los comisarios de que estas pruebas no cumplían sus requisitos, aunque no es el resultado que esperábamos, agradecemos a los comisarios su tiempo y colaboración", comunicó la escudería de Woking.

