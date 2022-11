La FIA acepta las críticas sobre el polémico final de Abu Dhabi 2021

Cargar el reproductor de audio

Ben Sulayem asumió el control de la Federación Internacional del Automovilismo apenas unos días después de disputarse el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, y de vivir el escándalo del final de la temporada del año pasado. Para entonces, la máxima categoría del automovilismo se enfrentó a muchas acusaciones sobre que el resultado del título de Max Verstappen había sido manipulado.

La decisión del director de carrera de la Fórmula 1, Michael Masi, de elegir selectivamente qué monoplazas podían desdoblarse durante el coche de seguridad al final de la carrera, junto con el momento de reanudación de la misma, dejó una nube oscura sin resolver sobre el Gran Circo.

Aunque la FIA prometió total transparencia en la investigación que se inició sobre lo ocurrido, la falta de profundidad de sus conclusiones, además de las preguntas sobre por qué no se entrevistó formalmente a Masi y se le pidió que firmara un Acuerdo de No Divulgación (NDA), dejó claro que las cosas no se habían tratado tan a fondo como deberían.

En el Gran Premio de Abu Dhabi 2022, en declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, Ben Sulayem explicó que probablemente no era lo ideal para él haber tenido que enfrentarse a un asunto tan serio nada más haber llegado a la presidencia de la federación.

Sin embargo, considera que los importantes cambios que ha introducido en la federación internacional desde entonces han servido para aumentar la transparencia del organismo. Asimismo, sugiere que aún se están haciendo más cambios para mejorar aún más las cosas.

Cuando preguntaron a Ben Sulayem sobre la transparencia, y sobre si la Federación Internacional del Automovilismo debería haber hecho mejor su trabajo en aquel informe de Abu Dhabi, el actual presidente dijo: "Entiendo su punto de vista, pero si miras el informe que hicimos, con la NDA, fue transparente".

"He heredado algo. Y diré que no hay que culpar a nadie, pero cuando lo recibí [el puesto], aprendí más sobre la transparencia", aseguró. "Tuve que cambiar la forma de mi gestión. Ha habido cambios del Secretario General del Deporte, ha habido modificaciones en muchos ámbitos, y ahora estamos haciendo de nuevo algunos cambios más, ya que estamos evolucionando".

Ben Sulayem entiende perfectamente por qué el informe de Abu Dhabi preocupaba en la Fórmula 1, pero cree que ahora que lleva más tiempo en su puesto, las cosas han avanzado mucho más.

En cuanto al Gran Premio de Japón, en lo relacionado con la transparencia, se le preguntó acerca de la rápida investigación y respuesta al malestar que se produjo en el circuito japonés de este año cuando se envió una grúa a la pista mojada justo al comienzo de la carrera.

"Veo lo que dices, en ese momento, tal vez el informe [de Abu Dhabi] no fue suficiente, pero creo que fue un buen intento de transparencia", comentó. "[En Japón] Hicimos un informe exhaustivo, y luego se publicó en la página web de la FIA antes de la siguiente carrera para asegurarnos de que no nos dejábamos ningún tipo de información".

Michael Masi fue finalmente destituido de su cargo de director de carrera y sustituido por un nuevo sistema que alternaba entre Eduardo Freitas y Niels Wittich.

Cuando se le preguntó si había tomado la decisión correcta al deshacerse del australiano, y si estaba contento con los nuevos directores de carrera, Ben Sulayem dijo: "Estamos en una curva de aprendizaje".

"En primer lugar, Michael [Masi], sigo en contacto con él. Masi tiene mucha experiencia, pero tal vez diría que, en la F1, si vas a hacer tu trabajo, también tienes que mantenerte alejado de muchos medios de comunicación porque, sinceramente, pueden comerte la cabeza", dijo. "Pero el proceso y desarrollo que tenemos ahora para el arbitraje, y también para los directores de carrera, sigue adelante. Y yo creo que no podemos confiar en uno o dos. ¿Qué pasa si ocurre algo?".

"El automovilismo y la F1 son deportes de rápido crecimiento, y no podemos dirigirlo como quizá la categoría original. Tenemos que dirigirlo como una Fórmula 1. Y créanme, se necesita tiempo", continuó. "Pero confío en el equipo actual que tenemos, y en los directores de carrera, y también en los comisarios".