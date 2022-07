Cargar el reproductor de audio

En torno a las 14:00 horas de este lunes 18 de julio de 2022, la FIA, órgano rector de la Fórmula 1, la que es la máxima categoría del automovilismo, compartió en sus redes sociales unas imágenes con Charles Leclerc, Lewis Hamilton y un coche de juguete como protagonistas, junto al mensaje de "When We Were Young" (Cuando éramos jóvenes).

Rápidamente, las redes empezaron a elucubrar al respecto y muchos aficionados especularon con un posible documental sobre estos dos pilotos. Sin embargo, unas horas más tarde, la propia FIA puso punto y final a las especulaciones y explicó de qué se trataba dicha publicación.

A través de otro post en sus redes sociales, la Federación Internacional del Automovilismo anunció el estreno de una nueva película-documental creada por ellos mismos con la colaboración de los actuales pilotos de la Fórmula 1.

Más jóvenes o más experimentados, los 20 pilotos que forman la parrilla de la máxima categoría del automovilismo en 2022 relatarán como fueron sus inicios en el mundo del motor y, como no podía ser de otra forma, explicarán cómo fueron sus trayectorias hasta llegar a la Fórmula 1, contando sus anécdotas personales y, a su vez, recordando los mejores y también peores momentos de una etapa que finalmente fue crucial para sus vidas.

Así fue el comunicado de la FIA para anunciar el estreno de la nueva película de F1

En el comunicado, la FIA explicó que la frase de "When We Were Young" (Cuando éramos jóvenes), era el título de esta película-documental y aprovechó para dejar otro importante mensaje que refleja la filosofía de este film "Everything is possible if you chase your dreams" (Todo es posible si sigues tus sueños).

Lo más sorprendente de todo fue la fecha de estreno, también confirmada en la publicación. Ya que los aficionados podrán disfrutar de este nuevo documental el próximo jueves 21 de julio de 2022 a partir de las 17:00 horas (horario de España), es decir, en solo unos días.

Si bien es cierto que la trayectoria de todos los pilotos hasta llegar a la Fórmula 1 tienen muchísimas similitudes, como por ejemplo el karting, las categorías inferiores y los enormes sacrificios que éstos deben hacer a una edad muy temprana, las circunstancias de cada uno fueron, son y siempre serán diferentes, por lo que el hecho de que cada experiencia sea única, hace que esta película gane un especial interés.