En una reunión de la Comisión de F1 el mes pasado junto a los propietarios de Grand Prix Racing, Liberty Media y todos los equipos, llegaron a un acuerdo para aumentar el número de carreras al sprint de tres a seis en 2023.

Sin embargo, la idea no se concretó después de que Ben Sulayem dijera que necesitaba más tiempo para considerar el impacto que tendrían los próximos eventos con formato al sprint.

Su postura, en medio de algunas voces que aseguran que que la FIA ha tenido más gastos de los esperados debido a los últimos cambios, provocó que muchos de los miembros que asistieron a dicha reunión sugiriesen que el problema era simplemente de "codicia".

Esto llega en un momento en que el nuevo presidente está intentando equilibrar absolutamente todas las estructuras de la FIA, con el objetivo de minimizar las enormes pérdidas del organismo rector en estos últimos tiempos.

Pese a ello, Ben Sulayem ha negado que esa decisión haya sido tomada por motivos económicos.

"No pedí más dinero, pero si lo hubiera hecho, hubiera sido para usarlo de la manera correcta: invirtiendo en las regulaciones adecuadas para el deporte", dijo al Daily Mail.

"La Fórmula 1 es el pináculo del automovilismo, por lo que la FIA necesita los recursos necesarios para gestionar el aspecto técnico y financiero de una categoría de mil millones de euros de una manera que respete eso. Necesitamos la capacidad de observar esos estándares".

"Entonces, respecto a las carreras al sprint, tengo que comprobar si mi equipo puede gestionar la carga de trabajo adicional que implicarían".

"Después de Abu Dhabi (cuando Lewis Hamilton perdió el título de manera polémica ante Max Verstappen), la gente pidió muchos cambios".

"Así que no entiendo por qué de repente le pedimos a la FIA que haga más cosas. En un momento ocurre un incidente, como por ejemplo un polémico coche de seguridad, ¿y luego qué? Necesitamos investigar todo esto y tomar una decisión que sea lo más sensata posible".

Ben Sulayem aseguró que estaría más que feliz de dar su aprobación a la expansión del formato al sprint, siempre y cuando la FIA llega a la conclusión de que el cambio no tiene efectos negativos.

"Las apoyaré si es lo correcto. Tampoco estoy diciendo que sea algo incorrecto. Solo digo que aún hay tiempo para tomar una decisión. Eso será para 2023, no para esta temporada".

"Tenemos lo que se llama una democracia: la Fórmula 1 tiene voto, los equipos tienen voto, yo tengo voto, etc. Si alguien dice no podemos abstenernos o tomarnos el tiempo necesario para estudiar las propuestas, entonces no nos estás dando la libertad de la democracia", concluyó.