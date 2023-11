La FIA inspecciona las alcantarillas tras el caos de la FP1 en Las Vegas

Tras la gran expectación suscitada por el nuevo circuito, el Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1 tuvo un comienzo desafortunado después de que la primera sesión de entrenamientos libres se suspendiera debido a que una tapa de alcantarilla se desprendió y golpeó a dos monoplazas.

En primer lugar, Carlos Sainz pasó por encima de ella en la recta, lo que dañó gravemente a su Ferrari, que se detuvo a un lado del circuito, e instantes después, Esteban Ocon también golpeó la misma tapa y sufrió daños en la parte delantera de su Alpine.

El equipo de Enstone confirmó que necesitarían trabajar en un chasis de sustitución para el resto del fin de semana, mientras que su director interino, Bruno Famin, comentó a Sky la posibilidad de volver a salir a pista más tarde: "No es totalmente imposible, no debería estar listo, pero no lo sé. Si la FP2 es un poco más larga, si es una hora y media que he oído que podría ser posible, tenemos la opción de estar de vuelta antes del final se la sesión".

Con la FIA intentando comprender mejor la situación y las circunstancias que provocaron el desprendimiento de la tapa de la alcantarilla, el destino de la segunda práctica sigue siendo incierto. Si es necesario un importante trabajo para garantizar la seguridad de todas las tapas restantes, podría significar que la segunda sesión no pueda celebrarse como estaba previsto.

Galería: las imágenes del desastre del Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1

Sin embargo, si la federación internacional llega rápidamente a la conclusión de que las cosas están bajo control y todo puede continuar, se traduciría en que Las Vegas podría volver a tener a los coches rodando. Un portavoz del organismo rector detalló lo que había ido mal en la FP1, y dijo que el problema giraba en torno a la carcasa de hormigón que rodea a la tapa.

"Tras la inspección, fue la carcasa de hormigón alrededor de una tapa de alcantarilla lo que falló", explicó. "Ahora tenemos que comprobar todas las demás, lo que llevará algún tiempo. Hablaremos con el equipo local de ingenieros del circuito sobre el tiempo que llevará solucionarlo, e informaremos de cualquier cambio que se produzca en el programa".

La cancelación de la primera sesión de entrenamientos se produce en medio de una ola de escepticismo sobre el Gran Premio de Las Vegas, que fue criticado incluso por Max Verstappen: "99% de show y 1% de evento deportivo. No hay muchas emociones, para ser sincero, me gusta centrarme en el rendimiento, no me gustan todas esas cosas que lo rodean, aunque sé que en algunos lugares forma parte de ello, pero digamos que no me interesa".

