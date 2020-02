La FIA y los equipos se reúnen para decidir si aplazar el GP de China

El brote del coronavirus en China, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una alerta internacional, ya ha provocado la cancelación de varios eventos deportivos en el país. La carrera de Fórmula E programada en Sanya para el 21 de marzo ha sido aplazada oficialmente.

Aunque los jefes de la F1 y la FIA están monitoreando la situación, los problemas cada vez mayores en China apuntan que el brote no se extinguirá rápidamente, lo que pone en duda la viabilidad de la cita de Shanghai del 19 de abril.

En un evento publicitaria en Londres este lunes, el jefe de Red Bull, Christian Horner, señaló que los equipos tienen que confiar en la decisión de la FIA y la F1 sobre el asunto tras la reunión de este miércoles.

Cuando Motorsport.com le preguntó si se sentía cómodo enviando a su personal a China, Horner contestó: “En este momento no podemos mandar a nadie porque no pueden ir allí".

“La FIA es quien regula, Liberty es el promotor. Son responsables de la salud y el bienestar no solo de los pilotos, sino de todo el personal de la F1 y todos los miembros de los medios de comunicación que viajan. Estoy seguro de que tomarán las diligencias necesarias antes de comprometerse a retrasar o cancelar la carrera. Por lo tanto, tenemos que confiar en su juicio y su conocimiento".

"Pero, por supuesto, seguimos de cerca la situación que estará en la agenda de la reunión del Grupo de Estrategia del miércoles, donde recibiremos la siguiente actualización".

Una de las posibilidades que se barajó fue la de cambiar la fecha de la carrera en China por la del Gran Premio de Rusia, programado para el 27 de septiembre, lo ayudaría a que la situación se calmase y el calendario mantuviera las 22 carreras. Sin embargo, este escenario ha sido descartado por los rusos, ya que no tienen interés en cambiar las fechas.

"La fecha para el GP de Rusia 2020 se fijó en octubre del año pasado y no se va a cambiar", explicó un portavoz del GP de Rusia.

Max Verstappen, por su parte, afirmó que no estaba demasiado preocupado por la situación que rodea al GP de China: "Por el momento no parece demasiado buena, pero todavía queda mucho, así que no estoy demasiado preocupado por eso ahora".

“Como dice Christian, solo esperamos la decisión, así que veremos qué sucede. No me preocupa demasiado, lo siento. Solo se vive una vez".

