La FIA descarta cambiar su modo de sancionar por los límites de pista en F1

El británico recibió un castigo de cinco segundos por irse largo durante su batalla con La FIA comunicó a los pilotos de Fórmula 1 que no habrá cambios inmediatos en cuanto a las penalizaciones por exceder los límites de pista, a pesar de la controversia por la sanción a Lando Norris en el pasado Gran Premio de Austria 2024.durante su batalla con Max Verstappen en el Red Bull Ring, tras bloquear los neumáticos.

La penalización causó cierto malestar entre sus compañeros, que no consideraron que fuera correcto que se sancionara al inglés a pesar de haber perdido tiempo y, en última instancia, haber devuelto una posición que ganó. El propio piloto declaró: "Este tipo de cosas evitarán que la gente compita. Si no quieren que corramos y no quieren que intente adelantar y tener una carrera aburrida, entonces pueden tener esas reglas".

El tema salió a escena en la reunión informativa de los pilotos del viernes por la noche en Silverstone, con varios nombres importantes sugiriendo que no era justo recibir una sanción por algo que nunca fue una intención original de exceder los límites de la pista. Varios miembros de la parrilla estuvieron de acuerdo con Lando Norris en que eso podría provocar que se intenten menos adelantamientos si existe la posibilidad de que un error desemboque en una penalización.

ya acumuló tres infracciones antes, por lo que no fue solo un incidente aislado. Al parecer, a los pilotos se les recordó que el británico de McLaren solo recibió una sanción por el intento de adelantamiento al de Red Bull porque, por lo que no fue solo un incidente aislado.

Además, la FIA dejó clara su postura de que no es justo cambiar la forma en que se aplican las decisiones a mitad de temporadas basándose en momentos puntuales, porque eso podría provocar grandes incoherencias a lo largo del año. En su lugar, prefieren que las quejas que surjan en toda la campaña se planteen al final para que se puedan hacer las modificaciones necesarias para el comienzo de la siguiente.

Los límites de pista y la solución de la "falsa grava"

Además de las discusiones sobre el incidente de Lando Norris, los pilotos hablaron largo y tendido con la FIA sobre la solución de los límites de pista que se introdujo en el Gran Premio de Austria. Se consideró que la medida de reducir la anchura de los pianos para que fueran más estrechos que los monoplazas de Fórmula 1, con trampas de grava en el exterior, era algo que gozaba de popularidad universal y que podría aplicarse a otros lugares.

Sin embargo, todavía había que considerar las consecuencias de que esas trampas de grava arrojen piedras al asfalto, ya que podrían dañar los coches y neumáticos, como ocurrió en el Red Bull Ring . Una de las soluciones que se barajó fue algo similar a lo que Zandvoort hizo en su chicane de Hans Ernst Bocht.

No obstante, aunque esa solución de "falsa grava" funcionó bien en curvas de baja velocidad, hay dudas sobre su viabilidad en las de alta velocidad, y especialmente sobre lo complicado que podría resultar en condiciones de lluvia.

la última solución de los límites de pista también dependen en gran medida de que las sedes tengan la posibilidad de invertir en la remodelación de los circuitos, ya que no todas las pistas pueden hacer dichos cambios. La posibilidad de poner en marcha, ya que no todas las pistas pueden hacer dichos cambios. Daniel Ricciardo sugirió que la grava era el principal problema a la hora de resolver el tema: "Yo diría que el único inconveniente es que, si te sales, arrastras una tonelada de grava al asfalto, pero hay más pros que contras".

A pesar del debate de los últimos días sobre el movimiento de Max Verstappen en la frenada durante su batalla con Lando Norris en el Gran Premio de Austria, parece que el tema no se planteó por los pilotos en la reunión del viernes por la noche.

