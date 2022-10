Cargar el reproductor de audio

Tras una serie de retrasos, los equipos descubrirán el lunes si se les ha concedido o no un certificado de conformidad que confirme que han actuado dentro del límite de gastos de la temporada 2021. Si no es así, se llevarán a cabo más investigaciones y sanciones.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur, los equipos rivales sugirieron que Red Bull Racing y Aston Martin habían infringido el límite, aunque ambos han negado vehementemente que sea así.

En declaraciones en exclusiva a Motorsport.com en Suzuka antes del GP de Japón del domingo, Reid dejó claro que la FIA se siente frustrada porque los equipos han lanzado acusaciones a sus rivales.

"Creo que lo desafortunado para mí es que ha habido mucha especulación, y una especulación salvaje", dijo. "Y eso ha provocado situaciones en las que potencialmente hay incluso algún daño a la reputación ahora, lo cual es desafortunado. Se ha hablado demasiado.

"El lunes vendrá y se irá, y estoy seguro de que pasaremos rápidamente al análisis del próximo año y ya veremos lo que viene.

"Personalmente, en realidad no conozco las cifras. Es un proceso, tenemos un departamento que lo está haciendo, vendrán con varios pasos en el proceso.

"Si hubiera algún incumplimiento, creo que todo el mundo sabe cómo se clasificarían esos incumplimientos en términos de procedimiento, menor y material.

"El reglamento está ahí para que todo el mundo lo lea. Ya hemos tenido una situación con Williams [cuando el equipo fue multado en junio] así que todo el mundo entiende lo que pasaría o cuáles serían los siguientes pasos en términos de un proceso de infracción.

"No sé si habrá algunos incumplimientos de procedimiento, o incluso podría haber algunos gastos excesivos. Así que esperemos y veamos y tratemos el tema en ese momento".

Reid subrayó que el resultado más importante del lunes es que se vea que la normativa ha funcionado con éxito.

"Tiene que funcionar", dijo. "Hay un proceso. Es una etapa inicial en lo que se refiere al reglamento. Hay que ver la cantidad de cambios que hay en los reglamentos técnicos y deportivos de la F1 de forma continua. Creo que cualquier novedad tienen que ser ajustada.

"Potencialmente hay algunas consecuencias no deseadas o no realizadas por la forma en que se escriben las cosas. Es el viejo clásico. Si empujas haces un movimiento, entonces aparecerán otros temas de los que tal vez no eres consciente. Tuvimos un ensayo en 2020, así que este es el primer procedimiento propiamente dicho.

"Desde el punto de vista deportivo, seguimos teniendo situaciones que la gente dice: 'Oh, nunca hemos visto eso antes'. Ahora bien, ¿cuánto tiempo lleva este deporte? Así que estoy seguro de que vamos a ver lo mismo, no sólo en el análisis financiero del 2021, sino en el reglamento financiero a medida que avancemos.

"Es un reglamento complicado, por lo que es un proceso complicado para cumplir con los procedimientos. Pero creo que todo el mundo está de acuerdo en que es absolutamente esencial para el futuro del deporte que tengamos algún control sobre los costes".

Reid afirma que la FIA confía en el ex director financiero de la Scuderia Toro Rosso, Federico Lodi, que es el jefe de reglamentos financieros del organismo rector.

"Tenemos que confiar en Federico", dijo. "Es su trabajo. Él es el encargado de eso, ha hecho todos los análisis, es su departamento el que ha creado todo".

"Dicho esto, los equipos han tenido una gran participación en la creación de la normativa. Y estamos trabajando todos juntos porque hay un objetivo común de hacerlo bien".

En cuanto al retraso de los resultados - que en principio se esperaban para junio - dijo: "Ciertamente, esperamos que en los próximos años se produzca más rápido de lo que ha ocurrido, ahora que hemos pasado por esto.

"Pero las aclaraciones que se produzcan sobre los resultados del 2021 son obviamente válidas para el 2022 y el 2023.

"Por la ley de la física, estamos reduciendo donde podemos cuestionar. Hay una gran parte que está absolutamente clara, y claramente dentro del límite de costes, o claramente fuera del límite de costes.

"Y es de esperar que la zona gris se reduzca cada vez más a medida que avancemos".