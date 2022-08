La FIA defiende que no podía ignorar el peligro del porpoising

Cargar el reproductor de audio

El máximo organismo del automovilismo ha recibido críticas por hacer una modificación posterior en el reglamento técnico de 2023 para ayudar a limitar el porpoising de los coches.

Primero reaccionó este año, introduciendo una métrica para medir el rebote a partir del Gran Premio de Bélgica del pasado fin de semana, con el objetivo de ayudar a limitar la cantidad de ese fenómeno que los equipos pueden sufrir en sus coches.

La medida se adoptó después de que los pilotos se quejaran del trauma físico que suponía el efecto, y de que las investigaciones posteriores demostraran que existía la posibilidad de que se produjeran daños cerebrales si se exponían a demasiados golpes.

¿Sabes cómo son los coches de F1 en 2022?: ¿Cómo se flexionan los suelos de los coches de F1 en 2022?

Además de los cambios actuales, la FIA planeó inicialmente también elevar los bordes del suelo de la F1 en 25 mm para la próxima temporada. Esa medida provocó el rechazo de los equipos, que consideraron que era demasiado tarde para hacer una revisión tan importante de los diseños de los futuros coches.

Al final, tras las conversaciones entre el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y los equipos y pilotos, se llegó a un acuerdo para que el cambio fuera de solo 15 mm.

Sin embargo, dado que las escuderías parecen tener el porpoising muy controlado en las últimas semanas, algunos siguen pensando que los cambios de 2023 no eran necesarios, y el campeón del mundo Max Verstappen dijo esta semana que le parecía exagerado.

Cuando Motorsport.com preguntó por críticas, el responsable de la FIA en monoplazas, Nikolas Tombazis, consideró que habría sido totalmente erróneo no haber hecho nada y asumir el riesgo de que los pilotos tuvieran problemas de salud a largo plazo.

"Vemos que, en términos generales, con el aumento del rendimiento, también hay una tendencia a aumentar ese fenómeno [del rebote] ", dijo. "Al mismo tiempo, los equipos están aprendiendo más sobre ello y pueden controlarlo mejor".

"Ahora, tenemos que actuar con responsabilidad en este deporte. Vemos ejemplos de otras disciplinas que han ignorado los efectos a largo plazo de ciertas condiciones a las que someten al deportista, así que pensamos que debíamos adoptar una visión a largo plazo sobre esto".

"Esta normativa se mantendrá hasta 2025 incluido, antes de que pasemos al nuevo reglamento para el 2026, y pensamos que era mejor actuar pronto que estar aquí discutiendo lo mismo dentro de un año y demás".

"Así que fue la combinación de todos esos factores. Además, por supuesto, nos comprometimos en el asunto. El presidente se implicó mucho en todo este compromiso y por eso creo que al final llegamos a la solución correcta".

"Pero no cabe duda de que algunas personas dirán que es demasiado, y otras nos dirán que es muy poco. Eso es normal".

Mientras algunos equipos estaban especialmente descontentos con los planes originales de elevar el suelo en 25 mm, ya que consideraban que no era necesario realizar modificaciones, han aceptado el retoque más pequeño, de 15 mm.

Hablando de la actitud de su escudería ante el cambio, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo: "Bueno, mi mujer me dice a menudo que el tamaño no importa, así que no me voy a preocupar demasiado por 10 milímetros".

"Así que son 25 mm frente a 15 mm, tenemos que vivir con ello y así son las cosas. Es un inconveniente que cambien algo en esta época del año, es increíblemente tarde, pero es lo mismo para todos".

También puedes leer: Mercedes prueba un nuevo suelo con la incógnita del porpoising

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!