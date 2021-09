La FIA investigará los cinturones del accidente de Sainz

Sainz sufrió una salida de pista y golpeó contra el muro en la chicane Ascari durante la segunda sesión de entrenamientos libres del sábado por la mañana, lo que provocó un impacto bastante fuerte.

Las imágenes on board del accidente pusieron de manifiesto la magnitud del impacto, ya que se veía a Sainz saliendo despedido hacia su volante.

Ferrari está llevando a cabo su propia investigación sobre el accidente utilizando las cámaras de alta velocidad de la FIA en el cockpit, así como otros datos de telemetría, para obtener un panorama completo del incidente y sus consecuencias.

Y aunque por el momento no está claro si el casco de Sainz entró o no en contacto con el volante, eso se debería saber al final de cualquier análisis que Ferrari y la FIA realicen.

La forma en que Sainz salió despedido hacia delante en el accidente generó cierta alarma, porque pareció muy inusual.

Sin embargo, la FIA dice que es normal que los cinturones de seguridad cedan un poco en los impactos, ya que es más seguro para el cuerpo humano que se queden completamente rígidos.

El director de carrera de la F1, Michael Masi, explicó: "Creo que los cinturones están hechos para estirarse. Hay un cuerpo humano ahí dentro, así que tiene que ceder un poco. No se puede mantener del todo completamente atados, porque tienen que ceder un poco".

"Así que revisaremos cómo se estiró el cinturón, como hacemos con cualquier incidente importante o en un incidente significativo como ese, y veremos qué podemos aprender de él. Ya sabes, ¿se puede mejorar algo? Vamos a echarle un vistazo".

Cuando se le preguntó si los cinturones se habían estirado demasiado en el caso del Ferrari SF21, Masi dijo: "Posiblemente. Y vamos a intentar aprender de ello".

Aunque algunos habían sugerido que el HANS de Sainz se había soltado en el accidente, el propio español dejó claro que no. Las fotos posteriores al incidente también mostraron sus correas HANS en su sitio.

"No fue así", dijo Sainz ante la sugerencia de que las correas del HANS se habían roto. "Sólo que el impacto fue tan fuerte que mi cabeza se fue hacia delante mucho y me llevé un poco los cinturones, pero no el HANS".

La FIA afirma que la investigación de los accidentes después de cada fin de semana de F1 es un proceso esencial para ayudar a impulsar nuevas mejoras de seguridad.

Masi añadió: "Siempre me animan todas las medidas de seguridad y la mejora constante de la seguridad que tenemos".

"Mira el incidente de Carlos en la FP2. Aunque no parecía gran cosa, fue un impacto bastante severo".

"Sea el halo, sea el equipamiento, sea el diseño del coche... todo, siempre hay esa evolución constante de mejorar la seguridad en su conjunto".